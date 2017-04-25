В Минске проходит традиционный Чернобыльский шлях. По согласованному маршруту шествие оппозиции должно пройти от кинотеатра «Октябрь» до чернобыльской часовни, расположенной в районе площади Бангалор. TUT.BY ведет онлайн-трансляцию с акции.





На акции присутствуют лидеры БХД Павел Северинец и Виталий Рымашевский, глава руха «За свободу» Юрий Губаревич, лидеры партий БНФ Алексей Янукевич и ОГП Анатолий Лебедько. Всего к началу акции собралось несколько сотен человек. Милиция выборочено досматривает рюкзаки.

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Итоговое время и место проведения акции стало компромиссным . Изначально оппозиция хотела пройти шествием от Оперного театра до площади Бангалор. Власти санкционировали только традиционное место сбора (от кинотеатра «Октябрь») и сдвинули ее время на 14.00. Оппозиция согласилась на новое место сбора, но назвала «издевательством» назначение начала акции на рабочее время в будний день. В итоге Мингорисполком дал добро на сбор в 18.00.

Заявителями ЧШ-2017 стали представители «Зеленых», БНФ, движения «За свобду», БХД и «Говори правду». Кроме них, в оргкомитет вошли ОГП и движение солидарности «Разам».