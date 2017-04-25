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В Минске проходит Чернобыльский шлях. LIVE
26.04.2017 18:00 — Новости Экономики | Tut.by
В Минске проходит традиционный Чернобыльский шлях. По согласованному маршруту шествие оппозиции должно пройти от кинотеатра «Октябрь» до чернобыльской часовни, расположенной в районе площади Бангалор. TUT.BY ведет онлайн-трансляцию с акции.
На акции присутствуют лидеры БХД Павел Северинец и Виталий Рымашевский, глава руха «За свободу» Юрий Губаревич, лидеры партий БНФ Алексей Янукевич и ОГП Анатолий Лебедько. Всего к началу акции собралось несколько сотен человек. Милиция выборочено досматривает рюкзаки.
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Итоговое время и место проведения акции стало
Заявителями ЧШ-2017 стали представители «Зеленых», БНФ, движения «За свобду», БХД и «Говори правду». Кроме них, в оргкомитет вошли ОГП и движение солидарности «Разам».
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По согласованному маршруту шествие оппозиции должно пройти от кинотеатра "Октябрь" до площади Бангалор.
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