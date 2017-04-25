|
Мингорисполком разрешил независимым профсоюзам провести митинг на 1 мая, но запретил шествие
26.04.2017 18:23 — Новости Экономики | Tut.by
Мингорисполком разрешил провести 1 мая митинг в парке Дружбы народов, в шествии же от Академии наук до площади Бангалор отказал, сообщил председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук.
«Мингорисполком отказал в проведении шествия от Академии наук до площади Бангалор. Но разрешил проведение митинга в следующем порядке: сбор участников в парке Дружбы народов 1 Мая с 17.00 до 17.30, митинг на сценической площадке парка Дружбы народов с 17.30 до 19.30 с общим количеством участников до 2 тысяч», —
По словам Ярошука, в своем решении Мингорисполком ссылается на статью закона о массовых мероприятиях, где запрещается проведение массовых мероприятий в одном и том же месте или по одному и тому же маршруту следования.
«Мы собираемся выяснять в Мингорисполкоме обоснованность отказа БКДП в шествии. Городские власти должны дать ответ, кто еще, помимо нас, 1 Мая намерен проводить массовое мероприятие по маршруту Академия Наук — площадь Бангалор», — отметил председатель БКДП.
Заявку на проведение "Марша солидарности" оргкомитет, в который входят представители БКДП, Объединенной гражданской партии, Белорусской партии левых «Справедливый мир», движения «За Свободу», организационных комитетов по созданию партии «БХД», Партии трудящихся, Белорусской женской партии «Надзея»,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С своем решении Мингорисполком ссылается на статью закона о массовых мероприятиях, где запрещается проведение массовых мероприятий в одном и том же месте или по...
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии