Мингорисполком разрешил провести 1 мая митинг в парке Дружбы народов, в шествии же от Академии наук до площади Бангалор отказал, сообщил председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук.

«Мингорисполком отказал в проведении шествия от Академии наук до площади Бангалор. Но разрешил проведение митинга в следующем порядке: сбор участников в парке Дружбы народов 1 Мая с 17.00 до 17.30, митинг на сценической площадке парка Дружбы народов с 17.30 до 19.30 с общим количеством участников до 2 тысяч», — написал на своей странице в Facebook Ярошук.

По словам Ярошука, в своем решении Мингорисполком ссылается на статью закона о массовых мероприятиях, где запрещается проведение массовых мероприятий в одном и том же месте или по одному и тому же маршруту следования.

«Мы собираемся выяснять в Мингорисполкоме обоснованность отказа БКДП в шествии. Городские власти должны дать ответ, кто еще, помимо нас, 1 Мая намерен проводить массовое мероприятие по маршруту Академия Наук — площадь Бангалор», — отметил председатель БКДП.

Заявку на проведение "Марша солидарности" оргкомитет, в который входят представители БКДП, Объединенной гражданской партии, Белорусской партии левых «Справедливый мир», движения «За Свободу», организационных комитетов по созданию партии «БХД», Партии трудящихся, Белорусской женской партии «Надзея», подал 13 апреля.