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"Динамо" подало в суд на блогеров из Бреста за ролик на YouTube

26.04.2017 18:54 — Новости Экономики | Tut.by  
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На авторов ролика «Динамовская афера», который в феврале 2017 года появился на YouTube, подали в суд иск о защите деловой репутации.

Истцом выступает производственно-торговое унитарное предприятие «Динамо Центр» БФСО «Динамо». Ответчиками — видеоблогер Сергей Петрухин, который сейчас отбывает 15 суток ареста за марши нетунеядцев, и активист движения «За Свободу» Денис Турченяк.

Предметом спора стал видеоролик, снятый в формате журналистского расследования и размещенный на канале «Народного репортера» на YouTube. В фильме рассказывается о земельном участке, предоставленном в аренду УП «Динамо Центр». Сейчас же на участке стоит магазин крупной торговой сети.

УП «Динамо Центр» с выводами блогеров не согласилось. В своем исковом заявлении предприятие настаивает, что земельный участок был выделен в соответствии с законодательством, а утверждения авторов не соответствуют действительности.

«Авторы видеоролика не делают оговорок, что оценка деятельности УП «Динамо Центр», данная в видеоролике, носит субъективный характер и предоставляет собой только мнение авторов о сложившейся ситуации. Вся информация излагается как достоверные, установленные факты и представлена в форме обвинения. Даже в наименовании ролика — «Динамовская афера» — употребляется слово, которое носит обвинительный характер и создает впечатление о незаконности деятельности УП «Динамо Центр», — сообщается в исковом заявлении.

Предприятие просит суд признать 12 цитат из видеоролика несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию предприятия, запретить дальнейшее распространение видеоролика, возместить 69 рублей госпошлины, а также обязать авторов разместить опровержения на страницах соцсети «Вконтакте» и сайтах, которые распространяли видео. Как указано в исковом заявлении, фильм был замечен на личных страничках Дениса Турченяка и Сергея Петрухина во «Вконтакте», сайтах: Белсат, Белорусский партизан, Хартия97 и Движение «За Свободу». В YouTube ролик в настоящее время недоступен.

Оба ответчика с иском УП «Динамо Центр» не согласны.

«У нас есть информация из общедоступных источников, которую мы озвучили в нашем видеоролике и в суде мы укажем эти источники. (…) Ни я, ни Петрухин ничего не выдумывали», — отметил Денис Турченяк.

На предварительном заседании суд Ленинского района Бреста рассмотрел поступившие ходатайства. Сергей Петрухин, который отбывает административный арест, попросил предоставить ему адвоката. В связи с этим был объявлен перерыв до 12 мая.

 
Теги: Брест
 
 
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Предприятие считает ролик порочащим их деловую репутацию и требует разместить опровержение во Вконтакте, а также на Белсате, Хартии97 и Белорусском Партизане.

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