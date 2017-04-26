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Израильская компания купила конкурента Uber с «белорусскими корнями»
26.04.2017 21:10 — Новости Экономики | БДГ
Израильский сервис Gett купил онлайн-сервис по заказу такси, конкурента Uber - компанию Juno. Ее центр разработки находится в Минске.
Как сообщает
Сообщается, что основатели Juno (Тальмон Марко, Игорь Магазинник, Офер Самоча и Санни Маруели) останутся в Нью-Йорке, сосредоточившись на развитии Gett в США.
Gett и Juno - сервисы, которые связывают водителя такси и потенциального клиента. Ранее они были конкурентами между собой и составляли конкуренцию Uber.
Игорь Магазинник и Тальмон Марко - создатели Viber, которую год назад продали японской Rakuten.
Центр разработки Juno находится в Минске, в нем работает порядка ста человек.
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Израильский сервис Gett купил онлайн-сервис по заказу такси, конкурента Uber - компанию Juno. Ее центр разработки находится в Минске.
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