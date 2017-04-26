Израильский сервис Gett купил онлайн-сервис по заказу такси, конкурента Uber - компанию Juno. Ее центр разработки находится в Минске.

Как сообщает TechСrunch со ссылкой на заявление генерального директора Gett, сумма сделки составила 200 млн долларов.

Сообщается, что основатели Juno (Тальмон Марко, Игорь Магазинник, Офер Самоча и Санни Маруели) останутся в Нью-Йорке, сосредоточившись на развитии Gett в США.

Gett и Juno - сервисы, которые связывают водителя такси и потенциального клиента. Ранее они были конкурентами между собой и составляли конкуренцию Uber.

Игорь Магазинник и Тальмон Марко - создатели Viber, которую год назад продали японской Rakuten.

Центр разработки Juno находится в Минске, в нем работает порядка ста человек.