﻿ Лукашенко и Порошенко обсудили экспорт электроэнергии в Беларусь. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко и Порошенко обсудили экспорт электроэнергии в Беларусь

26.04.2017 20:43 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 26 апр — Sputnik. Президенты Беларуси и Украины, Александр Лукашенко и Петр Порошенко в ходе встречи в среду обсудили восстановление экспорта электроэнергии в Беларусь.

Лукашенко и Порошенко обсудили экспорт электроэнергии в Беларусь
© Фото: пресс-служба президента Украины
Порошенко пригласил Лукашенко посетить Украину с официальным визитом

Экспорт электроэнергии на белорусскую землю Украина прекратила осенью 2014 года. Уже в этом году замминистра энергетики Беларуси Вадим Закревский заявил, что технические возможности экспортировать электроэнергию из Украины есть, однако нет договоренностей по цене.

"Мы обсудили и дали соответствующие поручения о возможности экспорта украинской электроэнергии для белорусских потребителей", — сказал Порошенко в вечернем эфире телеканала ОНТ.

Также президент Украины отметил, что стороны достигли договоренностей о взаимодействии в области энергетической безопасности и расширении белорусского присутствия на украинском рынке нефтепродуктов.

При этом Порошенко подчеркнул, что стороны достигли договоренностей по всем обсуждаемым двусторонним вопросам.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее Минэнерго республики заявляло, что техническая возможность получать электроэнергию из Украины есть.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Побывали на ЧАЭС, зажгли свечи в храме, поговорили о делах. Как прошла встреча Лукашенко и Порошенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика