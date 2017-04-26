МИНСК, 26 апр — Sputnik. Президенты Беларуси и Украины, Александр Лукашенко и Петр Порошенко в ходе встречи в среду обсудили восстановление экспорта электроэнергии в Беларусь.



© Фото: пресс-служба президента Украины Порошенко пригласил Лукашенко посетить Украину с официальным визитом

Экспорт электроэнергии на белорусскую землю Украина прекратила осенью 2014 года. Уже в этом году замминистра энергетики Беларуси Вадим Закревский заявил, что технические возможности экспортировать электроэнергию из Украины есть, однако нет договоренностей по цене.

"Мы обсудили и дали соответствующие поручения о возможности экспорта украинской электроэнергии для белорусских потребителей", — сказал Порошенко в вечернем эфире телеканала ОНТ.

Также президент Украины отметил, что стороны достигли договоренностей о взаимодействии в области энергетической безопасности и расширении белорусского присутствия на украинском рынке нефтепродуктов.

При этом Порошенко подчеркнул, что стороны достигли договоренностей по всем обсуждаемым двусторонним вопросам.