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Самые креативные офисы Минска. Предельно бюджетный ремонт в IT-компании за $6,5 тыс.
27.04.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Офис программистов находится на 22-м этаже бизнес-центра Royal Plaza. Окна помещения выходят на проспект Победителей с одной стороны и на отель DoubleTree by Hilton с другой. По всем параметрам расположение офиса отличное — центр города, в шаговой доступности есть все необходимое для сотрудников, хорошо развито транспортное сообщение, есть бесплатный паркинг в Galleria Minsk.
Офис занимает 180 кв.м и представляет собой одно сплошное свободное пространство. С одной стороны — это удобно и модно, с другой стороны — возникают вопросы грамотного зонирования помещения. Анна, на наш взгляд, справилась с задачей «на ура». Дизайнер выделила в помещении рабочую зону, место для переговоров, кухонную зону и место для отдыха.
Общая концепция интерьера отражает в себе модные сегодня лофтовые веяния: стены «под бетон», коммуникации открыты. Примечательно, что дизайнер добилась эффекта естественной грубости в интерьере, прибегнув к очень простым решениям.
— Изначально мы имели дело с бетонными стенами и открытыми коммуникациями. Плюс у ребят была мебель из старого офиса, которую нужно было вписать в новый. Они попросили сделать брутальный лофт, так как ровные стены и ковролин никак не стимулировали их воображение.
Одну из стен мы задекорировали ОСБ-плитами, которые похожи на пробковую доску. Это решение не только декоративное, но и функциональное. Из-за ужасных откосов и строительных ляпов эту стену нужно было выравнивать, это мы сделали с помощью плит.Кроме того, ОСБ, в отличие от стандартного гипсокартона, обладает звукопоглощающими свойствами. Чтобы гипсокартон не «звенел», пришлось бы делать звукоизоляцию, что значительно увеличило бы бюджет. Трафаретные рисунки на стене имеют отсылку к компании (например, год основания или пароль от wi-fi). В этом месте мы создали две зоны: кухню и пространство для отдыха. Для IT-компании важно создать правильное настроение в офисе. Все-таки эти специалисты проводят здесь намного больше времени, чем обычный офисный планктон. Плюс часто такие компании организовывают видеоконференции, и их офис должен чем-то выделяться, а не быть серым и заурядным, — рассказала Анна.
Казалось бы, отсутствие перегородок в офисе IT-компании говорит о том, что сотрудники не смогут сосредоточиться. Однако в небольших компаниях это огромный плюс, так как люди могут беспрепятственно общаться между собой. Грамотная расстановка столов смогла оптимально решить вопрос организации работы разных специалистов.
Стены в офисе просто отшлифованы и без штукатурки выкрашены в цвет бетона — очень бюджетное и эффективное решение. Как и ОСБ плиты, шлифованные окрашенные бетонные стены имеют фактуру, что избавляет от однообразия гладких однотонных стен и поглощает звук. Любое однообразие утомляет, в то время как ненавязчивая фактура стимулирует мозговую активность. Потолок также просто окрашен в темный синий цвет (который, к слову, соответствует брэндбуку компании), все коммуникации остались ничем не закрытыми, что является типичным приемом для лофта. Такое решение позволяет сохранить большую высоту потолков, обеспечить свободную циркуляцию воздуха, а наличие естественных преград в виде коммуникаций рассекает шумовой поток, а не отражает его, как было бы с ровным потолком.
— Для того чтобы подчеркнуть уникальность компании, часть одной стены было решено отвести под большой светящийся логотип. Он не просто украшает офис, но и объединяет людей, создает корпоративный дух. Рядом находится стол для переговоров. Логичнее для него места и не придумаешь.
Учитывая, что мы говорим о бюджетном офисе, то остальной декор состоит из аксессуаров, подобранных в тему. Примечательным простым декоративным решением является грифельная пленка, наклеенная на холодильник, на ней сотрудники активно рисуют и оставляют неформальные послания. В зоне кухни мы обнаружили самокат! Благо площадь офиса позволяет на нем кататься.
— На весь ремонт этого офиса ушло $6,5 тыс. Это очень бюджетная отделка, из которой мы выжали все возможные функции, необходимые для создания комфортного, разнообразного и стильного пространства.
Фото: Александр Малама
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