— Изначально мы имели дело с бетонными стенами и открытыми коммуникациями. Плюс у ребят была мебель из старого офиса, которую нужно было вписать в новый. Они попросили сделать брутальный лофт, так как ровные стены и ковролин никак не стимулировали их воображение.

Одну из стен мы задекорировали ОСБ-плитами, которые похожи на пробковую доску. Это решение не только декоративное, но и функциональное. Из-за ужасных откосов и строительных ляпов эту стену нужно было выравнивать, это мы сделали с помощью плит.Кроме того, ОСБ, в отличие от стандартного гипсокартона, обладает звукопоглощающими свойствами. Чтобы гипсокартон не «звенел», пришлось бы делать звукоизоляцию, что значительно увеличило бы бюджет. Трафаретные рисунки на стене имеют отсылку к компании (например, год основания или пароль от wi-fi). В этом месте мы создали две зоны: кухню и пространство для отдыха. Для IT-компании важно создать правильное настроение в офисе. Все-таки эти специалисты проводят здесь намного больше времени, чем обычный офисный планктон. Плюс часто такие компании организовывают видеоконференции, и их офис должен чем-то выделяться, а не быть серым и заурядным, — рассказала Анна.