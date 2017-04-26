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Секреты дизайнеров. Как за минимальные средства и время сделать дачу уютной?

27.04.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Секреты дизайнеров. Как за минимальные средства и время сделать дачу уютной?

Итак, с чего начать? Дизайнер предлагает обратить внимание на стилистическое решение. Это важно, ведь именно от него будут зависеть дельнейшие расходы на обновление дачного домика. Учитывая, что мы говорим о бюджетном ремонте, Алена считает, что нам подойдет легкий прованс и эко-стиль. 

Секреты дизайнеров. Как за минимальные средства и время сделать дачу уютной?

— Для того чтобы наш домик был пригоден для осенних и зимних посиделок, необходимо утеплить его. Сегодня на рынке очень много различных предложений по утеплению, однако, чтобы сэкономить, например, можно самостоятельно обшить дом вагонкой, положив утеплитель. Преимущество вагонки — это вентилируемый фасад. Плюс — это натуральное дерево, также мы сможем перекрашивать ее в различные оттенки. Например, от белого до нежно-голубого или фисташкового, а это очень по-провански. При этом совершенно не обязательно выбирать самую дорогую вагонку, так как все равно мы будем ее закрашивать. 


Секреты дизайнеров. Как за минимальные средства и время сделать дачу уютной?
Секреты дизайнеров. Как за минимальные средства и время сделать дачу уютной?
Секреты дизайнеров. Как за минимальные средства и время сделать дачу уютной?

Первая ассоциация с дачей летом — это терраса, где можно обедать и ужинать под солнцем. Для террасы необходима уличная мебель, которую не обязательно покупать. Ее делают из уже многим полюбившихся поддонов, которые можно покрасить в любой цвет. 


Секреты дизайнеров. Как за минимальные средства и время сделать дачу уютной?

— Отделка внутри домика может быть не такой сложной, как кажется на первый взгляд. Например, можно уложить ламинат на стену. Всегда можно купить на распродаже что-то недорогое, а еще интересней, если купить и разного оттенка. Ламинат может быть как недорогим, так и разным по нанесению рисунка.

Секреты дизайнеров. Как за минимальные средства и время сделать дачу уютной?

Секреты дизайнеров. Как за минимальные средства и время сделать дачу уютной?
Секреты дизайнеров. Как за минимальные средства и время сделать дачу уютной?
Секреты дизайнеров. Как за минимальные средства и время сделать дачу уютной?
Секреты дизайнеров. Как за минимальные средства и время сделать дачу уютной?

— На стены можно поклеить обои под покраску. Это дает нам преимущество в выборе цвета, а еще лучше с заменой цвета, в зависимости от настроения. Ну и самым недорогим материалом могут стать панели ПВХ с нанесением рисунка.

Секреты дизайнеров. Как за минимальные средства и время сделать дачу уютной?
Секреты дизайнеров. Как за минимальные средства и время сделать дачу уютной?
Секреты дизайнеров. Как за минимальные средства и время сделать дачу уютной?

— Самое приятное — это декор нашего дачного домика. Этим и хорош прованс и эко-стиль: декора не может быть много. Березовые пенечки — это всегда эко-, и очень актуально. Пустые бутылочки и баночки — это всегда по-провански.

Секреты дизайнеров. Как за минимальные средства и время сделать дачу уютной?
Секреты дизайнеров. Как за минимальные средства и время сделать дачу уютной?
Секреты дизайнеров. Как за минимальные средства и время сделать дачу уютной?
Секреты дизайнеров. Как за минимальные средства и время сделать дачу уютной?
Секреты дизайнеров. Как за минимальные средства и время сделать дачу уютной?

Секреты дизайнеров. Как за минимальные средства и время сделать дачу уютной?

Секреты дизайнеров. Как за минимальные средства и время сделать дачу уютной?
Секреты дизайнеров. Как за минимальные средства и время сделать дачу уютной?

Очень часто на дачу мы привозим старую мебель, которая, казалось бы, уже отжила свое. Однако дизайнер предлагает нам не делать поспешных выводов и подарить мебели вторую жизнь, перекрасив ее, сделав новую обивку. 


Секреты дизайнеров. Как за минимальные средства и время сделать дачу уютной?

Секреты дизайнеров. Как за минимальные средства и время сделать дачу уютной?

Фото: просторы интернета

 
 
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