— Для того чтобы наш домик был пригоден для осенних и зимних посиделок, необходимо утеплить его. Сегодня на рынке очень много различных предложений по утеплению, однако, чтобы сэкономить, например, можно самостоятельно обшить дом вагонкой, положив утеплитель. Преимущество вагонки — это вентилируемый фасад. Плюс — это натуральное дерево, также мы сможем перекрашивать ее в различные оттенки. Например, от белого до нежно-голубого или фисташкового, а это очень по-провански. При этом совершенно не обязательно выбирать самую дорогую вагонку, так как все равно мы будем ее закрашивать.