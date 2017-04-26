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Секреты дизайнеров. Как за минимальные средства и время сделать дачу уютной?
27.04.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Итак, с чего начать? Дизайнер предлагает обратить внимание на стилистическое решение. Это важно, ведь именно от него будут зависеть дельнейшие расходы на обновление дачного домика. Учитывая, что мы говорим о бюджетном ремонте, Алена считает, что нам подойдет легкий прованс и эко-стиль.
— Для того чтобы наш домик был пригоден для осенних и зимних посиделок, необходимо утеплить его. Сегодня на рынке очень много различных предложений по утеплению, однако, чтобы сэкономить, например, можно самостоятельно обшить дом вагонкой, положив утеплитель. Преимущество вагонки — это вентилируемый фасад. Плюс — это натуральное дерево, также мы сможем перекрашивать ее в различные оттенки. Например, от белого до нежно-голубого или фисташкового, а это очень по-провански. При этом совершенно не обязательно выбирать самую дорогую вагонку, так как все равно мы будем ее закрашивать.
Фото: просторы интернета
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