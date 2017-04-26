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Макей: С приходом новой администрации в США появилась возможность осуществить перезагрузку отношений

27.04.2017 11:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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С приходом к власти новой американской администрации появилась возможность если не начать с чистого листа, то как минимум осуществить перезагрузку наших отношений. Такое мнение выразил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в статье посвященной 25-летию внешней политики независимой Беларуси в журнале «Беларуская думка».

Глава МИД Беларуси обозначил ключевую задачу на перспективу — это дальнейшая активизация диалога с Соединенными Штатами Америки. «Это принципиально важно при понимании, что США де-факто остаются супердержавой, во многом определяющей ход мировых событий», — подчеркнул министр.

«В настоящее время в отношениях с США наметилась положительная динамика. Отменены санкции против „Белоруснефти“, „Белтехэкспорта“, „БелОМО“, сняты преграды для работы Белорусской калийной компании на американском рынке. Вашингтон отказался от действовавшей ранее негативной рекомендации своим бизнесменам и инвесторам в отношении работы с нашей страной, поддерживает вступление Беларуси в ВТО, не препятствует развитию связей между регионами», — говорится в статье.

Министр отметил, что Беларусь и США сотрудничают в области ядерной и радиационной безопасности, защиты прав интеллектуальной собственности, в противодействии киберпреступности.

«Все это внушает осторожный оптимизм и надежду на то, что с приходом к власти новой американской администрации появилась возможность если не начать с чистого листа, то как минимум осуществить перезагрузку наших отношений. И, конечно же, очень бы хотелось, чтобы Вашингтон отказался от политической инерции в отношении нашего государства», — отметил Владимир Макей.

 
 
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"Это принципиально важно при понимании, что США де-факто остаются супердержавой, во многом определяющей ход мировых событий", - подчеркнул министр.

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