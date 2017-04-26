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Заяц: до 1 мая планируем продолжить переговоры в Россельхознадзоре

27.04.2017 11:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 апр — Sputnik. До 1 мая белорусская делегация планирует провести очередной раунд переговоров по снятию ограничений на поставки белорусской молочной и мясной продукции на рынок Российской Федерации, сообщил журналистам в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц.

Заяц: до 1 мая планируем продолжить переговоры в Россельхознадзоре
© Sputnik Максим Блинов
Россельхознадзор реабилитировал "Бабушкину крынку"

"Мы планируем до 1 мая попасть в Россельхознадзор в Министерство сельского хозяйства для того, чтобы продолжить наш диалог по снятию ограничений с этих предприятий", — заявил Заяц.

Кроме того, на следующей неделе в Беларуси ждут очередную инспекцию Россельхознадзора, которые должны будут оценить предприятия, продукция которых попала под запрет в России.

"Из двадцати предприятий, которые ограничены в поставках, проверены всего восемь. 12 подвергнутся очередной проверке по нашему настоянию. Это Республика Беларусь попросила, чтобы приехали специалисты и проверили, чтобы побыстрее снять ограничения. Я считаю, что наши предприятия полностью готовы, чтобы провести любую проверку любого уровня", — сказал министр.

Первые восемь предприятий, попавшие под ограничения, были проверены инспекторами Россельхознадзора во время визита в Беларусь с 5 по 13 апреля. Однако разрешение на возобновление поставок получили только две компании: могилевское предприятие "Бабушкина крынка" и мясоперерабатывающее предприятие "Велес-Мир". Претензии, высказанные российской стороной в ходе этой инспекции, белорусский министр оценил как "в некоторой степени предвзятые".

"Да, были замечания, я считаю, эти замечания в некоторой степени предвзятые. Они не носят угрожающего для жизни человека характера. Некоторые факты были передернуты. Любая проверка должна заканчиваться составлением протокола или акта. Мы подобные документы не оформляли и не получали, но когда приехали Россельхознадзор РФ 14 апреля, мы увидели то, что не видели на своей территории. Конечно, мы с этим не согласны. Мы оспаривали эти доводы, оспаривали аргументированно", — заявил Заяц.

По словам министра, продукция белорусских предприятий не несет опасности для потребителя, тем более что на других рынках к ней претензий нет.

 
Теги: Минск
 
 
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Министр сельского хозяйства и продовольствия назвал надуманными и предвзятыми претензии специалистов Россельхознадзора к белорусским предприятиям, которые...

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