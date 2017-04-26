Проблемы между Беларусью и Россией в сферах торгово-экономического, топливно-энергетического, приграничного и иного взаимодействия зачастую создаются искусственно. Такое мнение выразил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в статье , посвященной 25-летию внешней политики независимой Беларуси, в журнале «Беларуская думка».

Глава МИД отметил, что за годы независимости Беларусью выстроен прочный фундамент отношений с ключевым стратегическим партнером — Россией.

«К сожалению, происходящие в регионе разноплановые события и процессы (украинский кризис, взаимные санкции между Россией и ЕС и др.) накладывают отпечаток и на белорусско-российские отношения. В чем это проявляется? В том, что некоторые политики, ангажированные СМИ и эксперты пытаются культивировать у россиян имидж Беларуси как „нахлебника России“. Естественное стремление Минска нормализовать отношения с ЕС и США, приблизиться хотя бы к тому уровню сотрудничества с Западом, который существует у Российской Федерации и других постсоветских стран, трактуется как „уход Беларуси на Запад“, ненадлежащее выполнение союзных обязательств», — подчеркнул Владимир Макей.

Он также отметил, что проблемы между Беларусью и Россией в сферах торгово-экономического, топливно-энергетического, приграничного и иного взаимодействия зачастую создаются искусственно.

«Однако и у руководства, и у народов Беларуси и России есть внутреннее убеждение, что вся эта пена в очередной раз схлынет, что никому не удастся поссорить дружественные государства в угоду меркантильным интересам, разорвать интеграционные связи, не имеющие аналогов на постсоветском пространстве. В первую очередь речь идет о Союзном государстве», — заявил глава МИД.

Владимир Макей также привел статистику товарооборота между Беларусью и Россией.

В 2016 году Россия традиционно сохранила лидирующее место среди торговых партнеров Беларуси: на ее долю пришлось более половины стоимостного объема внешней торговли. По итогам прошедшего года объем взаимного товарооборота составил 26,1 млрд долларов, экспорт в Россию достиг 10,8 млрд долларов, увеличившись к уровню 2015 года на 4%, импорт из России — 15,3 млрд долларов, сократившись на 10,8%. Беларусь поднялась в списке крупнейших торговых партнеров России с пятой строчки на четвертую, заняв место сразу после Китая, Германии и Нидерландов. В 2016 году на долю России пришлось более половины от общего объема привлеченных в Беларусь иностранных инвестиций за этот период.