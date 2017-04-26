В суде Московского района Минска начался процесс над анархистом Вячеславом Косинеровым. Его обвиняют в хулиганстве — за то, что набросил веревку на скульптуру городовому у здания МВД в столице. Минчанину грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком на 3 года.



Вячеслав Косинеров.

Процесс ведет судья Александр Петраш. По мнению стороны обвинения, минчанин совершил хулиганство в общественном месте по умыслу.

«Грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, противопоставляя свою личность общественным интересам и нормам нравственности (…), показывая бесчинство, действуя с исключительным цинизмом, выражая желание самоутвердиться в обществе своей выходкой, (…) умышленно и беспричинно совершил хулиганские действия, а именно прикрывая лицо маской и находясь у скульптуры „Минский городовой“ — накинул на шею веревку, имитирующую предмет для повешения, выделяющуюся на фоне скульптуры и заметную для окружающих. После чего затянул петлю (…) и в продолжение нанес два удара», — зачитал прокурор Серяков.





С такой трактовкой сам обвиняемый Вячеслав Косинеров не согласен. По его просьбе к делу приобщили скриншоты публикаций на сайтах изданий «Белсат» и «Наша Ніва» с комментариями читателей к ним.

«Эти материалы отражают общественное мнение по поводу совершенного Косинеровым действия и указывает на отсутствие в нем состава преступления. А именно — особого цинизма», — уточнил адвокат анархиста Дашинский.

Сам анархист описывает свои действия так: набросил веревку длиной полтора метра на шею скульптуры и затянул петлю. Говорит, что выступает против «бесчинства» со стороны МВД к анархистам, политикам и обычным гражданам.





«Во время задержания в прошлый раз меня покалечили, и никто ответственности не понес. Бывало, что людей дома избивали. (…) В жесткой форме и не представляясь задерживали их во дворах, люди пропадали — пока их не находили в РУВД. (…) Решил так выразить мнение, что неконтролируемое и безнаказанное насилие сегодня над людьми уже завтра может произойти с родными сотрудников милиции. Это символический пример насилия, которое действует обе стороны. Если оно не будет остановлено — оно угрожает всему обществу», — говорит обвиняемый Вячеслав Косинеров.

Прокурор уточнил: зачем молодой человек после этого еще два раза ударил скульптуру рукой? По словам анархиста, он «засвидетельствовал художественный образ» наподобие того, как обычный человек похлопает рукой, когда «вешает картину на стене и завершает свою работу».



Скульптуру городового к 100-летию белорусской милиции 2 марта открывал лично министр внутренних дел Игорь Шуневич. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, в марте Вячеслав Косинеров устроил акцию у скульптуры городовому Российской империи возле здания МВД в Минске. Анархист набросил на скульптуру веревку-удавку.

За такой поступок на минчанина завели уголовное дело по ч.1 ст. 339 УК (Хулиганство). Санкция статьи — до 3 лет лишения свободы. Молодого человека отпустили из СИЗО лишь за неделю до суда.

По мнению правозащитников, поступок Косинерова не стоит уголовного дела, а преследование объясняется «местью органов милиции». Хотя начальник столичной милиции Александр Барсуков назвал Косинерова «хулиганом, на котором клейма негде ставить», а скульптуру — святым местом для милиции.

Ранее Косинерова уже судили : за граффити и запачканный краской билборд с фотографией милиционеров. Парня тогда оштрафовали на 30 базовых величин.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY