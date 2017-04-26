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Заяц: Глобальных замечаний к качеству белорусской продукции у Россельхознадзора нет
27.04.2017 11:47 — Новости Экономики | Tut.by
Глобальных замечаний к качеству белорусской продукции у Россельхознадзора нет, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц 27 апреля во время проходящего в Минске 3-го экспортного форума «Беларусь молочная».
Он напомнил, что с 5 по 13 апреля специалисты Россельхознадзора проверили восемь белорусских предприятий. «К чести наших предприятий, глобальных замечаний к качеству белорусской продукции нет, она не несет никаких рисков для человека», — сказал министр. В результате проверок, добавил он, были открыты для поставок в Россию два предприятия — «Бабушкина крынка» и «Велес-Мит».
По итогам проверки Россельхознадзор направил в Минсельхозпрод Беларуси список замечаний. Некоторые замечания белорусская сторона считает «предвзятыми и передернутыми», заявил Заяц.
По его словам, до 1 мая специалисты Минсельхозпрода планируют провести очередные переговоры с Россельхознадзором, чтобы продолжить диалог по снятию ограничений с белорусских предприятий.
В свою очередь 1 мая ожидается визит в Беларусь группы специалистов Россельхознадзора с целью инспекции оставшихся 12 предприятий, которые пока не могут поставлять продукцию в Россию.
Глава Минсельхозпрода подчеркнул, что они приезжают по просьбе белорусской стороны. «Я считаю, что наши предприятия готовы к проверке любого уровня», — добавил Заяц.
Ограничения на поставку в Россию продукции ряда белорусских предприятий АПК были введены в конце 2016 года — Россельхознадзор усомнился в ее качестве.
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По итогам проверки Россельхознадзор направил в Минсельхозпрод Беларуси список замечаний. Некоторые замечания белорусская сторона считает "предвзятыми и...
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