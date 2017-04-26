Глобальных замечаний к качеству белорусской продукции у Россельхознадзора нет, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц 27 апреля во время проходящего в Минске 3-го экспортного форума «Беларусь молочная».

Он напомнил, что с 5 по 13 апреля специалисты Россельхознадзора проверили восемь белорусских предприятий. «К чести наших предприятий, глобальных замечаний к качеству белорусской продукции нет, она не несет никаких рисков для человека», — сказал министр. В результате проверок, добавил он, были открыты для поставок в Россию два предприятия — «Бабушкина крынка» и «Велес-Мит».

По итогам проверки Россельхознадзор направил в Минсельхозпрод Беларуси список замечаний. Некоторые замечания белорусская сторона считает «предвзятыми и передернутыми», заявил Заяц.

По его словам, до 1 мая специалисты Минсельхозпрода планируют провести очередные переговоры с Россельхознадзором, чтобы продолжить диалог по снятию ограничений с белорусских предприятий.

В свою очередь 1 мая ожидается визит в Беларусь группы специалистов Россельхознадзора с целью инспекции оставшихся 12 предприятий, которые пока не могут поставлять продукцию в Россию.

Глава Минсельхозпрода подчеркнул, что они приезжают по просьбе белорусской стороны. «Я считаю, что наши предприятия готовы к проверке любого уровня», — добавил Заяц.

Ограничения на поставку в Россию продукции ряда белорусских предприятий АПК были введены в конце 2016 года — Россельхознадзор усомнился в ее качестве.

Напомним, 3 февраля Александр Лукашенко заявил , что в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта надо возбудить уголовное дело. В ответ на это Данкверт рекомендовал навести порядок на белорусских предприятиях. 7 февраля Министерство внутренних дел Беларуси заявило, что проводится ряд доследственных проверок по действиям, содержащим признаки дискредитации деловой репутации белорусских предприятий. 14 марта в МВД сообщили , что проверка в отношении Данкверта «сейчас в самом разгаре».

В конце марта Данкверт в письменной форме через Генпрокуратуру РФ ответил на вопросы белорусских правоохранителей, подробно объяснив причины запрета на ввоз мясной и молочной продукции с ряда предприятий Беларуси.

3 апреля после встречи с Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге Владимир Путин поручил правительству РФ проверить качество продукции ряда белорусских предприятий АПК, «в отношении которых возникли какие-то сомнения».