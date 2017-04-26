МИНСК, 27 апр — Sputnik. Ограничения поставок белорусской продукции на российский рынок заставили ряд предприятий-экспортеров активнее искать новые рынки сбыта, заявил журналистам в субботу начальник Главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Алексей Богданов перед началом Третьего международного форума "Беларусь молочная".



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"В прошлом году, если брать статистику за первые два месяца года, мы поставляли продукцию в 36 стран, то в этом уже в 45 стран. Конечно, определенную роль сыграло, что предприятия закрыты. Дождались, пока их закроют, начали искать, куда продавать. А ведь и в прошлом году говорили, что надо диверсифицировать, и в позапрошлом говорили, нет, сядут и ждут как эти ждуны, что сейчас покупатели придут. Но оттуда покупатели сами не приходят, это не Россия. Здесь надо идти за покупателями — предлагать, продвигать", — заявил Богданов.

В отличие от российских партнеров, которые сами выходят на белорусские предприятия с предложениями о сотрудничестве, пробиваться на рынки вне ЕАЭС белорусским предприятиям экспортерам придется самим. По словам Богданова, перспективными для предприятий молочной и мясоперерабатывающей отраслей Беларуси выглядят, в частности, рынки юго-восточной Азии, Китай, Вьетнам, страны Африки и Персидского залива.

О необходимости активнее продвигать свой товар на внешние рынке и пойдет речь во время форума.

"Этот форум направлен на то, чтобы сориентировать наших товаропроизводителей на диверсификацию рынков сбыта. Нельзя замыкаться на одном рынке сбыта, каким бы он не был премиальным. Необходимо двигаться дальше. Нужны агрессивная стратегия продаж, агрессивный грамотный маркетинг, реклама. Это, конечно, требует вложений. И материальных, и интеллектуальных, и временных затрат. Но мы должны развиваться в этом направлении. Другого пути у нас нет", — подчеркнул Богданов.

Подводя итоги первого квартала текущего года, Богданов отметил, что прирост экспорта в денежном выражении вырос и составил 129% к аналогичному показателю прошлого года.

Экспорт молочной продукции вырос на 39%, и мясной — на 13,4 %. При этом физические объемы поставок, по словам представителя Минсельхозпрода, остались практически на том же уровне.

Форум "Беларусь молочная", организованный под патронатом Минсельхозпрода Беларуси, собрал около 250 участников из Беларуси, России, Украины, Польши, Литвы Франции и других стран. В программе мероприятия — пленарное заседание и тематические дискуссии.