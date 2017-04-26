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Проблемы кредитования будут решать в индивидуальном порядке

27.04.2017 13:58 — Новости Экономики | Tut.by  
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Национальный банк ожидает от банковского сектора большей вовлеченности в решение проблем кредитования и финансирования предприятий в целом. Об этом было заявлено на расширенном заседании правления Нацбанка, сообщает пресс-служба регулятора.

В ходе состоявшейся дискуссии участники заседания сошлись во мнении о целесообразности обеспечения индивидуального подхода к каждому субъекту хозяйствования, содействия со стороны банков в решении проблем закредитованности предприятий, подготовки инвестиционных проектов, предоставлении услуг инвестиционного банкинга и иных форм финансирования, говорится в сообщении.

Со своей стороны Нацбанк намерен продолжить проведение взвешенной антиинфляционной политики. Ограничение инфляции создает условия для снижения процентных ставок, повышения интереса к сбережениям и доступности кредитования в национальной валюте.

В ходе заседания отмечалось, что основной тенденцией начала текущего года стало опережающее прогноз замедление инфляции: за январь-март прирост потребительских цен в годовом выражении снизился до 6,4%. В основном это связано с благоприятной ситуацией на внутреннем валютном рынке, которая фактически стала дополнительным драйвером для позитивных изменений в динамике денежного предложения и в сфере ожиданий экономических субъектов, считают в Нацбанке.

Формирование благоприятных тенденций позволило продолжить политику снижения процентных ставок. С начала текущего года Нацбанк уже 4 раза снижал ставку рефинансирования и ставки по своим инструментам. При этом в Нацбанке допускают возможность «дальнейшего понижения процентных ставок при условии закрепления тренда на замедление инфляции».

 
 
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