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Вакульчик доложил Лукашенко об обстановке в сфере национальной безопасности
27.04.2017 14:01 — Новости Экономики | Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня с докладом председателя Комитета государственной безопасности Валерия Вакульчика.
«В последнее время о безопасности внешней и особенно внутренней сказано немало. Год у нас был непростой, начало этого года. Что сейчас происходит и какие тенденции в стране в плане укрепления безопасности нашего государства, прежде всего внутренней? — спросил Александр Лукашенко. — Без купюр, без приукрашивания ситуации».
Президента проинформировали, как развивается обстановка в сфере национальной безопасности и какие вызовы в этой связи сегодня стоят перед государством.
Валерий Вакульчик также представил свою оценку внешней безопасности Беларуси, которая, как заметил глава государства, влияет и на развитие ситуации внутри страны.
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"Что сейчас происходит и какие тенденции в стране в плане укрепления безопасности нашего государства, прежде всего внутренней? - спросил Александр Лукашенко. - Без...
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