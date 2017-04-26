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Вакульчик доложил Лукашенко об обстановке в сфере национальной безопасности

27.04.2017 14:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня с докладом председателя Комитета государственной безопасности Валерия Вакульчика.

«В последнее время о безопасности внешней и особенно внутренней сказано немало. Год у нас был непростой, начало этого года. Что сейчас происходит и какие тенденции в стране в плане укрепления безопасности нашего государства, прежде всего внутренней? — спросил Александр Лукашенко. — Без купюр, без приукрашивания ситуации».

Президента проинформировали, как развивается обстановка в сфере национальной безопасности и какие вызовы в этой связи сегодня стоят перед государством.

Валерий Вакульчик также представил свою оценку внешней безопасности Беларуси, которая, как заметил глава государства, влияет и на развитие ситуации внутри страны.

 
 
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"Что сейчас происходит и какие тенденции в стране в плане укрепления безопасности нашего государства, прежде всего внутренней? - спросил Александр Лукашенко. - Без...

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