МИНСК, 27 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг обсудил ряд экономических вопросов с председателем правления Банка развития Сергеем Румасом, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.



© Sputnik Илья Питалев Лукашенко рассказал о грядущей либерализации бизнеса

Глава государства в ходе встречи с Румасом попросил его охарактеризовать ситуацию в белорусской экономике, в том числе и в "кровеносной системе нашей экономики — финансах".

Рука на пульсе банковской среды

"Как профессиональный банкир, как финансист, как человек, который немало проработал в правительстве, вы это чувствуете. Возможно, у вас будут какие-то настораживающие факторы, я хотел бы, если они есть, чтобы вы меня предупредили и изложили мне эти факты", — обратился к банкиру президент.

Лукашенко отметил, что беседа очень важна для принятия им решений в будущем. Глава государства поинтересовался мнением Румаса касательно действий Нацбанка и правительства.

"Тем более, что я вас просил, чтобы вы держали руку на пульсе и постарались аккумулировать ситуацию в банковской среде", — добавил Лукашенко.

От возрождения Полесья до озимых

"Кроме того, на встрече речь шла о ситуации в сфере деревообработки и перспективах ее развития", — отметили в пресс-службе Лукашенко.



© Sputnik Алексей Никольский Промышленность Беларуси показала за квартал прирост на 4,3%

Президент с Румасом обсудили и тему возрождения Полесья — глава государства спросил у банкира, выходца из этого региона, о мнении местных жителей. Затронуты были и темы севооборота на мелиорированных землях: президент отметил, что около трети всех озимых погибли.

"Но погибли почему? Потому что посеяли озимые на низких почвах, мелиорированных, и там, естественно, по весне стоит вода. Вымокли посевы. Спрашивается, зачем на таких полях сеять зерновые озимые, там надо было бы лучше возделывать травы", — обратился глава государства.

Среди других тем беседы президента и банкира, по словам пресс-службы главы государства, были семейный капитал, проект "Школьный автобус" и ситуация с развитием агроусадеб.