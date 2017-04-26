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Лукашенко поговорил с Румасом о кровеносной системе экономики

27.04.2017 14:36 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг обсудил ряд экономических вопросов с председателем правления Банка развития Сергеем Румасом, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.

Лукашенко поговорил с Румасом о кровеносной системе экономики
© Sputnik Илья Питалев
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Глава государства в ходе встречи с Румасом попросил его охарактеризовать ситуацию в белорусской экономике, в том числе и в "кровеносной системе нашей экономики — финансах".

Рука на пульсе банковской среды

"Как профессиональный банкир, как финансист, как человек, который немало проработал в правительстве, вы это чувствуете. Возможно, у вас будут какие-то настораживающие факторы, я хотел бы, если они есть, чтобы вы меня предупредили и изложили мне эти факты", — обратился к банкиру президент.

Лукашенко отметил, что беседа очень важна для принятия им решений в будущем. Глава государства поинтересовался мнением Румаса касательно действий Нацбанка и правительства.

"Тем более, что я вас просил, чтобы вы держали руку на пульсе и постарались аккумулировать ситуацию в банковской среде", — добавил Лукашенко.

От возрождения Полесья до озимых

"Кроме того, на встрече речь шла о ситуации в сфере деревообработки и перспективах ее развития", — отметили в пресс-службе Лукашенко.

Лукашенко поговорил с Румасом о кровеносной системе экономики
© Sputnik Алексей Никольский
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Президент с Румасом обсудили и тему возрождения Полесья — глава государства спросил у банкира, выходца из этого региона, о мнении местных жителей. Затронуты были и темы севооборота на мелиорированных землях: президент отметил, что около трети всех озимых погибли.

"Но погибли почему? Потому что посеяли озимые на низких почвах, мелиорированных, и там, естественно, по весне стоит вода. Вымокли посевы. Спрашивается, зачем на таких полях сеять зерновые озимые, там надо было бы лучше возделывать травы", — обратился глава государства.

Среди других тем беседы президента и банкира, по словам пресс-службы главы государства, были семейный капитал, проект "Школьный автобус" и ситуация с развитием агроусадеб.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент попросил предупредить его о "настораживающих факторах" белорусской экономики.

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