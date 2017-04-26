﻿ Минск заявил о готовности создать с Москвой рынок газа "на двоих". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минск заявил о готовности создать с Москвой рынок газа "на двоих"

27.04.2017 15:57 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 27 апр — Sputnik. Беларусь и Россия сформулируют принципы формирования и функционирования единого рынка газа и предложат присоединиться к нему остальным партнерам по Евразийскому экономическому союзу, заявил в четверг журналистам вице-премьер белорусского правительства Владимир Семашко.

Минск заявил о готовности создать с Москвой рынок газа "на двоих"
© Sputnik Стрингер
Цена вопроса

Как ожидается, двусторонние переговоры на уровне заместителей министров энергетики, на которых будут выработаны принципиальные подходы к созданию единого рынка газа, должны пройти до 15 мая. Далее этот вопрос будет вынесен на обсуждение вице-премьеров Беларуси и России, их встреча должна пройти до конца мая. В начале 2019 года Минск и Москва намерены предложить партнерам по ЕАЭС (Астане, Бишкеку и Еревану — Sputnik) определиться — устраивают ли их сформулированные Беларусью и Россией подходы и готовы ли они на таких принципах формировать единый рынок газа.

"Мы договорились с Россией, что если вдруг по каким-то причинам не захотят наши партнеры, тогда мы рынок газа будем создавать на двоих — РФ и Беларусь", — констатировал Семашко.

Как ранее сообщал Sputnik, в ходе встречи на высшем уровне в Санкт-Петербурге 3 апреля президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин подтвердили свое стремление создать необходимые основополагающие правила и условия к июлю 2019 года по созданию единого рынка электроэнергии, а также готовность сделать все, чтобы к 1 января 2018 года разработать совместные правила по единому рынку газа, а к 2024 году разработать и выйти на подписание межправительственного соглашения в рамках ЕАЭС по единому рынку газа.

Поручение президентов выполняется на 100% 

Владимир Семашко особо подчеркнул, что достигнутые на апрельской встрече глав государств договоренности полностью выполняются. Тогда Путин и Лукашенко дали правительствам жесткий 10-дневный срок для полного урегулирования ситуации в нефтегазовой сфере. Вице-премьер уточнил, что 13 апреля было подписано семь документов, включая три межправительственных соглашения, контракты с Газпромом и другие.

Благодаря подписанию этого пакета документов был восстановлен объем поставок российской нефти в Беларусь — 24 миллиона тонн в год.

"По нефти отношения отрегулированы до 2024 года включительно. С нас снято невыгодное для нас обязательство поставлять в Россию 1 миллион тонн высокооктанового топлива. Все поставки нефти будут идти только трубопроводом, это выгодно, так как железнодорожные поставки нерентабельны", — пояснил Семашко.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках ЕАЭС предполагается к 1 июля 2019 года создать единый рынок электроэнергии, а к 1 января 2025 года — единый рынок газа.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко поговорил с Румасом о кровеносной системе экономики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика