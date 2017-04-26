МИНСК, 27 апр — Sputnik. Беларусь и Россия сформулируют принципы формирования и функционирования единого рынка газа и предложат присоединиться к нему остальным партнерам по Евразийскому экономическому союзу, заявил в четверг журналистам вице-премьер белорусского правительства Владимир Семашко.



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Как ожидается, двусторонние переговоры на уровне заместителей министров энергетики, на которых будут выработаны принципиальные подходы к созданию единого рынка газа, должны пройти до 15 мая. Далее этот вопрос будет вынесен на обсуждение вице-премьеров Беларуси и России, их встреча должна пройти до конца мая. В начале 2019 года Минск и Москва намерены предложить партнерам по ЕАЭС (Астане, Бишкеку и Еревану — Sputnik) определиться — устраивают ли их сформулированные Беларусью и Россией подходы и готовы ли они на таких принципах формировать единый рынок газа.

"Мы договорились с Россией, что если вдруг по каким-то причинам не захотят наши партнеры, тогда мы рынок газа будем создавать на двоих — РФ и Беларусь", — констатировал Семашко.

Как ранее сообщал Sputnik, в ходе встречи на высшем уровне в Санкт-Петербурге 3 апреля президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин подтвердили свое стремление создать необходимые основополагающие правила и условия к июлю 2019 года по созданию единого рынка электроэнергии, а также готовность сделать все, чтобы к 1 января 2018 года разработать совместные правила по единому рынку газа, а к 2024 году разработать и выйти на подписание межправительственного соглашения в рамках ЕАЭС по единому рынку газа.

Поручение президентов выполняется на 100%

Владимир Семашко особо подчеркнул, что достигнутые на апрельской встрече глав государств договоренности полностью выполняются. Тогда Путин и Лукашенко дали правительствам жесткий 10-дневный срок для полного урегулирования ситуации в нефтегазовой сфере. Вице-премьер уточнил, что 13 апреля было подписано семь документов, включая три межправительственных соглашения, контракты с Газпромом и другие.

Благодаря подписанию этого пакета документов был восстановлен объем поставок российской нефти в Беларусь — 24 миллиона тонн в год.

"По нефти отношения отрегулированы до 2024 года включительно. С нас снято невыгодное для нас обязательство поставлять в Россию 1 миллион тонн высокооктанового топлива. Все поставки нефти будут идти только трубопроводом, это выгодно, так как железнодорожные поставки нерентабельны", — пояснил Семашко.