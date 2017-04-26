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Новое месторождение нефти нашли в Беларуси
27.04.2017 16:25 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 апр — Sputnik. Новое месторождение нефти было обнаружено на территории Жлобинского района Беларуси, сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе Минприроды.
Президент Беларуси Александр Лукашенко несколько раз требовал от нефтяников активизировать поиски залежей углеводородов в республике, отмечая, что "если есть нефть, то где-то должен быть и газ". В декабре 2016 года вице-премьер Михаил Русый, выступая в парламенте, заявил, что в республике может быть дополнительно открыто несколько месторождений нефти с запасами до пяти миллионов тонн. В январе 2017 года в Беларуси нашли новое месторождение нефти, еще одно — в конце апреля.
"В ходе выполнения Государственной программы "Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов" на 2016 — 2020 годы Государственным предприятием "НПЦ по геологии" на Восточно-Доброгощанской площади (Жлобинский район, Гомельская область) выявлена новая залежь нефти", — рассказали в Минприроды в четверг.
Как рассказали в ведомстве, геологические запасы новой залежи нефти могут составить от 350 до 800 тысяч тонн. "Более точная оценка будет дана по результатам завершения испытаний, проводимых в настоящее время", — уточнили в Минприроды.
В последние три года "Белоруснефть" стабилизировала добычу нефти на уровне 1,645 миллиона тонн в год. Вся добываемая в Беларуси нефть экспортируется в страны Евросоюза — в основном в Германию.
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По предварительным оценкам, запасы нефти в новой залежи составляют от 350 до 800 тысяч тонн.
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