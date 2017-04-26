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Месторождение нефти с запасами до 800 тысяч тонн нашли в Беларуси

27.04.2017 16:40 — Новости Экономики | Tut.by  
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Новое месторождение нефти обнаружили в Жлобинском районе Гомельской области, сообщили в Министерстве природы. По предварительным данным, геологические запасы новой залежи составят от 350 до 800 тысяч тонн.


Фото: Reuters

«В ходе выполнения государственной программы „Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов“ на 2016−2020 годы государственным предприятием „НПЦ по геологии“ на Восточно-Доброгощанской площади (Жлобинский район, Гомельская область) выявлена новая залежь нефти», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты считают, что запасы на обнаруженном месторождении составят от 350 до 800 тысяч тонн. Более точную оценку специалисты дадут после завершения испытаний.

3 января этого года было открыто еще одно месторождение. Оно находится в пределах промежуточного блока регионального Речицко-Вишанского разлома Припятского прогиба и получило название Угольское.

«Не все можно извлечь из-под земли. Но это пока». Репортаж с нового месторождения нефти в Беларуси

 
 
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По предварительным данным, геологические запасы новой залежи составят от 350 до 800 тысяч тонн.

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