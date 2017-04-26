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В Нацбанке верят в замедление инфляции

27.04.2017 16:43 — Новости Экономики | БДГ  
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Нацбанк намерен сохранить стратегическую направленность монетарной политики на снижение инфляции как основы для возобновления устойчивых темпов экономического роста.

В ходе прошедшего расширенного заседания правления регулятора рассматривались итоги денежно-кредитной политики в первом квартале 2017 года. 

«Основной тенденцией начала текущего года стало опережающее прогноз замедление инфляции: за январь – март прирост потребительских цен в годовом выражении снизился до 6,4 процента. В основном это связано с благоприятной ситуацией на внутреннем валютном рынке, которая фактически стала дополнительным драйвером для позитивных изменений в динамике денежного предложения и в сфере ожиданий экономических субъектов. Формирование благоприятных тенденций позволило продолжить политику снижения процентных ставок. С начала текущего года Национальный банк несколько раз принимал решения об уменьшении ставки рефинансирования и ставок по своим инструментам» -, говорится в пресс-релизе Национального банка. 

Кроме того, регулятор не исключает, что допускается возможность дальнейшего понижения процентных ставок при условии закрепления тренда на замедление инфляции.

Напомним, что Международный валютный фонд прогнозирует в этом году  Беларуси инфляцию в 9,3%, в 2018 году - 8,7%. Оба показателя, спрогнозированные экспертами фонда, отличаются от прогнозных показателей, установленных официальными властями: по их прогнозу инфляция в этом году не превысит 9%, в будущем - 7%.

Сейчас инфляция - единственный в Беларуси макроэкономический показатель, который успешно выполняется: индекс потребительских цен снижается до уровня самых низкоинфляционных лет в новейшей экономической истории Беларуси.

 
 
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Нацбанк намерен сохранить стратегическую направленность монетарной политики на снижение инфляции как основы для возобновления устойчивых темпов экономического...

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