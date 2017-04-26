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В Нацбанке верят в замедление инфляции
27.04.2017 16:43 — Новости Экономики | БДГ
Нацбанк намерен сохранить стратегическую направленность монетарной политики на снижение инфляции как основы для возобновления устойчивых темпов экономического роста.
В ходе прошедшего расширенного заседания правления регулятора рассматривались итоги денежно-кредитной политики в первом квартале 2017 года.
«Основной тенденцией начала текущего года стало опережающее прогноз замедление инфляции: за январь – март прирост потребительских цен в годовом выражении снизился до 6,4 процента. В основном это связано с благоприятной ситуацией на внутреннем валютном рынке, которая фактически стала дополнительным драйвером для позитивных изменений в динамике денежного предложения и в сфере ожиданий экономических субъектов. Формирование благоприятных тенденций позволило продолжить политику снижения процентных ставок. С начала текущего года Национальный банк несколько раз принимал решения об уменьшении ставки рефинансирования и ставок по своим инструментам» -, говорится в пресс-релизе Национального банка.
Кроме того, регулятор не исключает, что допускается возможность дальнейшего понижения процентных ставок при условии закрепления тренда на замедление инфляции.
Напомним, что Международный валютный фонд
Сейчас инфляция - единственный в Беларуси макроэкономический показатель, который
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Нацбанк намерен сохранить стратегическую направленность монетарной политики на снижение инфляции как основы для возобновления устойчивых темпов экономического...
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