Повышение эффективности управления государственными предприятиями станет одним из ключевых условий для выделения Беларуси новых траншей кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Об этом говорится в пресс-релизе Евразийского банка развития (ЕАБР), который управляет средствами фонда.

Напомним, вчера Беларусь после почти полугодичной паузы получила третий транш кредита в объеме 300 млн долларов из средств ЕФСР. Из общей суммы кредита в размере 2 млрд долларов, предусмотренной на поддержку программы реформ Беларуси в течение 2016−2017 годов, на сегодня, с учетом предыдущих траншей, стране предоставлено 1,1 млрд долларов.

В ЕАБР отметили, что необходимость корректировок кредитной программы была обусловлена невыполнением Беларусью трех индикативных показателей, предусматривающих принятие стратегии повышения эффективности управления госпредприятиями, и двух указов президента — о дополнительных мерах по обеспечению социальной поддержки некоторых категорий безработных и об утверждении порядка передачи в доверительное управление финансово неустойчивых предприятий. Общей целью данных документов является стимулирование преобразований в госсекторе, направленных на повышение эффективности управления государственным имуществом, и смягчение социальных последствий этих реформ.

Предлагаемые корректировки отражены в обновленном письме о намерениях правительства и Нацбанка Беларуси, согласно которому условия предоставления пятого — седьмого траншей усилены рядом мероприятий, направленных на совершенствование методов корпоративного управления в 17 акционерных обществах, в том числе через принятие корпоративных кодексов, создание профильных комитетов и усиление состава наблюдательных советов независимыми директорами; оптимизацию госсобственности на республиканском уровне через передачу в коммунальную собственность не менее 45 госпредприятий, а также продажу государственной доли акций отдельных акционерных обществ на бирже.

В условия шестого транша включен новый контрольный показатель по разработке и внедрению в практику механизмов социальной защиты, предусматривающих профессиональное переобучение высвобождаемых в ходе реорганизации работников и их дальнейшее трудоустройство. Данное мероприятие направлено на создание условий по проведению более активной оптимизации численности работников на госпредприятиях и является компенсационной мерой невыполненного условия третьего транша, предусматривающего повышение пособий по безработице до бюджета прожиточного минимума, говорится в сообщении ЕАБР.

Условиями седьмого транша повторно предусматривается законодательное утверждение порядка принятия местными органами власти решений о передаче в доверительное управление коммунальных предприятий как дополнительного механизма оздоровления финансово неустойчивых государственных предприятий, в основном сельскохозяйственного назначения. При этом статус данного условия переведен в «контрольный».

Советом Евразийского фонда стабилизации и развития одобрено освобождение Беларуси от выполнения по контрольному показателю, ограничивающему привлечение несвязанных государственных займов объемом не более 75% от потребности в погашении долга и, в случае превышения порога, предусматривающему направление суммы заимствований сверх 75% исключительно на пополнение валовых международных резервов. Фактически в январе — августе 2016 года сумма государственных заимствований Беларуси составила 103,4% суммы погашения. Освобождение от выполнения обосновано тем, что консолидированный бюджет страны в этот период был выполнен с широким профицитом, позволившим увеличить бюджетные депозиты на сумму, эквивалентную 582 млн долларов. Этот факт предполагает наличие у властей страны технической возможности пополнения валютных резервов до установленного условием уровня в случае полной конвертации средств в резервную валюту, отмечают эксперты банка.

Очередной раунд консультаций представителей ЕАБР с властями Беларуси по формированию дополнительных мер для получения последующих траншей кредита ЕФСР намечен на май.