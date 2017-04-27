Владимир Семашко рассказал, что все договоренности, которые были достигнуты во время встречи белорусского президента с его российским коллегой выполняются.

Семашко рассказал, что ранее стороны подписали семь важных документов, среди которых три межправительственных соглашения и контракты с «Газпромом». Рассказал вице-премьер и обо всех «плюшках», которые выиграла Беларусь от подписания совместных с Россией бумаг.

«Во-первых, мы восстановили объем поставок нефти — 24 млн т в год. По нефти отношения отрегулированы до 2024 года включительно. С нас снято невыгодное для нас обязательство поставлять в Россию 1 млн т высокооктанового топлива. Все поставки нефти будут идти только трубопроводом, это выгодно, т.к. железнодорожные поставки нерентабельны», - отметил Семашко.

По информации Владимира Семашко, отношения по газу были отрегулированы до 2019 года включительно. Кроме этого российская и белорусская стороны до конца мая должны выработать подход к формированию единого рынка газа и его будущего функционирования. Переговоры по данному вопросу должны пройти не позднее 15 мая.

«Если принципы с Российской Федерацией будут согласованы, тогда мы этот документ в начале 2019 года предложим своим партнерам по Евразийскому экономическому союзу - Казахстану, Кыргызстану и Армении, чтобы они посмотрели, готовы ли они на таких принципах формировать рынок. Более того, мы договорились с Россией, что если вдруг по каким-то причинам не захотят наши партнеры, тогда мы рынок газа будем создавать на двоих - РФ и Беларусь», - рассказал вице-премьер белорусского правительства.