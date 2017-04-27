CFD расшифровывается с английского языка как “contract for difference”, что переводится как “контракт на разницу”.

CFD представляет собой такой финансовый инструмент, при котором трейдер увеличивает свой капитал из-за колебания стоимости основного актива. Данный актив находиться в основе контракта, а сам трейдер не является его владельцем.

Базовый актив может представлять собой различные биржевые товары и индексы. Размер прибыли трейдера зависит от того, насколько велика разница между ценой актива во время открытия сделки и ценой во время ее завершения. Учитываются также комиссионные сборы.

Преимущества работы с контрактами на разницу CFD

CFD — это производные активы. Рынку уже давно известен этот финансовый инструмент, однако популярность он стал завоевывать только в последние годы, благодаря активной рекламе и доступности информации в сети. Это послужило триггером для стремительного роста популярности CFD среди трейдеров из стран СНГ. А сейчас мы рассмотрим основные преимущества работы с CFD и выясним, чем обусловлена эта популярность.

Преимущество №1 — доступность

Торговать CFD на торговой платформе metatrader 4 гораздо проще, чем открывать сделки на покупку или продажу акций, или ценных металлов. Все дело в том, что торговля CFD избавляет трейдера от необходимости передавать товар физически. На его прибыль влияет только разница цены на определенный финансовый актив в разные временные интервалы.

Преимущество №2 — короткие позиции

Торговля CFD осуществляется не только за счет открытия сделок на покупку, но и сделок на продажу, то есть коротких. Все эти операции можно совершать, практически не имея основного финансового актива. Эту возможность можно еще новая, ведь раньше воспользоваться ей могли только крупные инвесторы.

Преимущество № 3 — возможность использования кредитного плеча

При осуществлении торговые операций CFD можно использовать кредитное плечо. Кредитное плечо представляет собой заемные средства, которые forex and cfd broker предоставляет трейдеру для совершения сделок. Это позволяет трейдеру открывать сделки на гораздо больший объем, чем ему позволяет его стартовый депозит. Например, при депозите в 1000 долларов, трейдер может получить плечо в размере 1:100. Это значит, то он может оперировать суммой, в 100 раз превышающей его депозит. Прибыль от таких сделок может значительно превысить сумму займа.

Однако трейдерам стоит помнить о том, что кредитное плечо — услуга не бесплатная. Компания оставляет за собой право взимать определенный процент, который будет списывать с брокерского счета при каждом переносе позиции на другую сессию. Это покрывает расходы компании. Чтобы не уйти в минус, стоит заранее просчитать все комиссионные сборы.

Преимущество № 4 — возможность разделить капитал

Используя CFD, также можно разделять свой капитал на небольшие части и вкладывать их в инвестиционные портфели. Это существенно снижает риск убытка и позволяет трейдеру зарабатывать в пассивном режиме.

Вывод. CFD является доступным и удобным финансовым инструментом, который предоставляет трейдеру широкие возможности для реализации своего капитала и, как следствие, получения прибыли. Для начала работы с CFD не нужно владеть активами — достаточно просто небольшого стартового капитала, чтобы начать зарабатывать. Трейдер также лишен необходимости платить дополнительные издержки, что происходит во время торговли непосредственно базовым финансовым активом.