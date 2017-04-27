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«Мое любимое здание в Минске — Национальная библиотека, еще нравится Каменная Горка за лес и водохранилище» — иностранец о любимых местах Минска
28.04.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Игорь — это русское имя, чтобы коллегам и окружающим было удобнее. Молодой человек переехал в Минск четыре месяца назад. На родине Игорь работал в строительно-инвестиционной компании, которая открыла в Минске филиал. Молодого специалиста пригласили переехать и получить международный опыт работы. Он согласился.
Однако познакомился Игорь с Минском еще в 2014 году, когда приехал сюда на 10 месяцев, чтобы поучиться русскому языку в Белорусском педагогическом университете им. М. Танка. До этого о Беларуси он ничего не слышал.
— Для меня Россия, Беларусь и Украина очень похожи. Внешность людей, языки — все это схоже. Когда я приехал в Беларусь учиться, первое, что мне бросилось в глаза — это много леса и полей, а также разноцветная архитектура. За время обучения я побывал в Бресте, Витебске, Гродно, Гомеле, Могилеве, Новополоцке. Мне хотелось посмотреть всю страну, а не только Минск.
Во время обучения я жил в общежитии, сейчас компания арендует для меня жилье, поэтому я не сталкивался с проблемой поиска жилья в Минске. Я планирую поработать здесь 3-4 года. Однако переезд в другую страну — это не так просто, как кажется. Здесь нет родных, друзей — это нелегко.
Мне нравятся в Беларуси люди, они очень добрые. Еще нравится архитектура. У нас в Китае все здания очень высокие и похожи между собой, в Минске много маленьких разноцветных домиков. Мне очень нравится Немига, Троицкое предместье, центр города — очень красиво. Каменная Горка мне тоже нравится, там есть лес, водохранилище и поле.
Мое любимое здание в Минске — Национальная библиотека. Там на крыше есть обзорная площадка, на которой можно увидеть весь город с высоты. Также мне нравится, как выглядят церкви и костелы.
— В ближайшее время я не планирую покупать недвижимость в Минске, поэтому глубоко не интересовался этим вопросом. Плюс я не вижу в этом смысла, так как мои родители и родственники, друзья живут не здесь. Я знаю, что цены на квартиры в Минске и моем родном городе Ланьчжоу похожи. У нас средняя цена одного кв.м — 8 тыс. юаней ($1161). Аренда жилья в Китае идет посуточно — в среднем 80-100 юаней в сутки ($12-15). Чтобы приобрести свое жилье, молодые люди либо сами копят деньги долгое время, либо им помогают родители. Можно взять кредит в банке, но я пока не решаюсь на него.
— Развлечений в Минске хватает. Здесь много клубов, баров, но я все это не очень люблю. Практически везде в Минске люди курят, мне это не нравится. В нашем городе если и курят, то мужчины, а здесь курят женщины.
Я еще не привык к белорусской еде, многие продукты мне не нравятся, особенно молочные. В Минске есть китайские рестораны, где можно пообедать, однако, просто китайских продуктов купить нельзя.
Что касается пробок, большого количества машин, то я к этому привык. В моем городе живет 5 млн человек, и там машин гораздо больше. Например, в Гродно живет около 300 тыс. человек. Для нас это не город, а городок. В Минске людей тоже немного, меня устраивает.
Фото: Павел Садовский
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«Мое любимое здание в Минске — Национальная библиотека, еще нравится Каменная Горка за лес и водохранилище» — иностранец о любимых местах Минска
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