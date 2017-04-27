— Для меня Россия, Беларусь и Украина очень похожи. Внешность людей, языки — все это схоже. Когда я приехал в Беларусь учиться, первое, что мне бросилось в глаза — это много леса и полей, а также разноцветная архитектура. За время обучения я побывал в Бресте, Витебске, Гродно, Гомеле, Могилеве, Новополоцке. Мне хотелось посмотреть всю страну, а не только Минск.

Во время обучения я жил в общежитии, сейчас компания арендует для меня жилье, поэтому я не сталкивался с проблемой поиска жилья в Минске. Я планирую поработать здесь 3-4 года. Однако переезд в другую страну — это не так просто, как кажется. Здесь нет родных, друзей — это нелегко.

Мне нравятся в Беларуси люди, они очень добрые. Еще нравится архитектура. У нас в Китае все здания очень высокие и похожи между собой, в Минске много маленьких разноцветных домиков. Мне очень нравится Немига, Троицкое предместье, центр города — очень красиво. Каменная Горка мне тоже нравится, там есть лес, водохранилище и поле.

Мое любимое здание в Минске — Национальная библиотека. Там на крыше есть обзорная площадка, на которой можно увидеть весь город с высоты. Также мне нравится, как выглядят церкви и костелы.