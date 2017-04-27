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ЕАБР назвал условия для предоставления кредита Беларуси
28.04.2017 11:34 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 апр — Sputnik. Евразийский банк развития (ЕАБР) поменяет условия предоставления Беларуси кредита, в то же время с властями республики продолжатся консультации по вопросу перевода денежных траншей.
© Sputnik Максим Блинов
Банк перечислил республике очередной транш из двухмиллиардного кредита — размером в 300 миллионов долларов. Этот транш был третьим со стороны ЕАБР, четвертый и пятый должны пройти по старым условиям, а с шестого транша банк поменяет условия его предоставления.
"В условия шестого транша включен новый контрольный показатель по разработке и внедрению в практику механизмов социальной защиты, предусматривающих профессиональное переобучение высвобождаемых в ходе реорганизации работников и их дальнейшее трудоустройство", — сообщили Sputnik в пресс-службе финорганизации.
Подобное мероприятие ЕАБР назвал созданием условий по проведению "более активной оптимизации численности работников на госпредприятиях". Также исполнение этого требования — компенсационная мера невыполненного условия третьего транша, который предусматривал повышение пособий по безработице до бюджета прожиточного минимума.
© Sputnik / Виктор Толочко
В ЕАБР добавили, что для седьмого транша кредита местные органы власти должны передать в доверительное управление коммунальных предприятий как дополнительного механизма оздоровления финансово неустойчивых государственных предприятий, в основном сельскохозяйственного назначения.
Ранее условием предоставления кредита было то, чтобы Беларусь брала госзаймы в размере не более 75% от потребностей погашения текущего года, однако республика в январе-августе минувшего года взяла кредитов на 103,4% от суммы погашения долгов. Впрочем, совет Фонда освободил Беларусь от выполнения этого условия из-за бюджетного профицита.
"По поручению Совета Фонда в мае текущего года Управляющий проведет очередной раунд консультаций с властями Беларуси по формированию дополнительных мер для последующих траншей, реализация которых будет направлена на достижение целей программы, поддерживаемой финансовым кредитом ЕФСР", — добавили в ЕАБР.
Переговоры будут сфокусированы на мерах повышения эффективности управления госпредприятиями — это называют ключевым фактором выхода страны на долгосрочный устойчивый рост.
На конец апреля из кредита в два миллиарда долларов ЕАБР предоставил Беларуси 1,1 миллиарда. Предполагается, что транши выделяются республике на протяжении 2016-2017 годов.
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Условия предоставления кредита Евразийским банком развития поменяются для шестого и седьмого траншей.
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