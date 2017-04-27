МИНСК, 28 апр — Sputnik. Евразийский банк развития (ЕАБР) поменяет условия предоставления Беларуси кредита, в то же время с властями республики продолжатся консультации по вопросу перевода денежных траншей.



© Sputnik Максим Блинов Глава ЕАБР: у Беларуси неплохие шансы на второй транш кредита

Банк перечислил республике очередной транш из двухмиллиардного кредита — размером в 300 миллионов долларов. Этот транш был третьим со стороны ЕАБР, четвертый и пятый должны пройти по старым условиям, а с шестого транша банк поменяет условия его предоставления.

"В условия шестого транша включен новый контрольный показатель по разработке и внедрению в практику механизмов социальной защиты, предусматривающих профессиональное переобучение высвобождаемых в ходе реорганизации работников и их дальнейшее трудоустройство", — сообщили Sputnik в пресс-службе финорганизации.

Подобное мероприятие ЕАБР назвал созданием условий по проведению "более активной оптимизации численности работников на госпредприятиях". Также исполнение этого требования — компенсационная мера невыполненного условия третьего транша, который предусматривал повышение пособий по безработице до бюджета прожиточного минимума.



© Sputnik / Виктор Толочко ЕАБР рассказал, из-за чего в Беларуси будет расти инфляция

В ЕАБР добавили, что для седьмого транша кредита местные органы власти должны передать в доверительное управление коммунальных предприятий как дополнительного механизма оздоровления финансово неустойчивых государственных предприятий, в основном сельскохозяйственного назначения.

Ранее условием предоставления кредита было то, чтобы Беларусь брала госзаймы в размере не более 75% от потребностей погашения текущего года, однако республика в январе-августе минувшего года взяла кредитов на 103,4% от суммы погашения долгов. Впрочем, совет Фонда освободил Беларусь от выполнения этого условия из-за бюджетного профицита.

"По поручению Совета Фонда в мае текущего года Управляющий проведет очередной раунд консультаций с властями Беларуси по формированию дополнительных мер для последующих траншей, реализация которых будет направлена на достижение целей программы, поддерживаемой финансовым кредитом ЕФСР", — добавили в ЕАБР.

Переговоры будут сфокусированы на мерах повышения эффективности управления госпредприятиями — это называют ключевым фактором выхода страны на долгосрочный устойчивый рост.

На конец апреля из кредита в два миллиарда долларов ЕАБР предоставил Беларуси 1,1 миллиарда. Предполагается, что транши выделяются республике на протяжении 2016-2017 годов.