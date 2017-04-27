Лучших представителей финансовой сферы выбрали в Беларуси на премии «Банк года».

Одним из триумфаторов оказался Приорбанк, который победил в номинации «Лучший банк среди средних и малых» и стал самым успешным среди банковских организаций с иностранным капиталом.

Самые успешные банки определили с помощью количественных и качественных показателей. Победителей и призеров выбрали в нескольких номинациях. В качестве основных критериев – рентабельность активов и собственного капитала, а также коэффициент Cost Income Ratio (отношение операционных затрат к прибыли). Для большей объективности организаторы использовали данные из сводных бухгалтерских балансов, которые поступают в Нацбанк. Тем самым достоверность сведений подтверждали не только банки-участники, но и регулятор.

Приорбанк победил как лучший банк среди средних и малых. Кроме того, его назвали самым успешным банком с иностранным капиталом, а по активности в регионах он занял второе место. В целом же, в конкурсе приняли участие практически все банки. Помимо Приорбанка, победителями в разных номинациях оказались Белгазпромбанк, БПС-Сбербанк и др.

«Банковская сфера Беларуси выходит на новый уровень. Мировые тенденции и высокая конкуренция требуют от банков постоянно совершенствовать свои подходы и механизмы. Чтобы оставаться в числе самых успешных, сейчас мало иметь разветвленную сеть офисов или большое число зарплатных проектов, – отмечают в Приорбанке. – Надо быть новатором, необходимо гарантировать клиентам безопасность и исключительное качество услуг – именно в этом залог успешной деятельности. Награды, которыми сегодня отмечен банк, в том числе являются доказательством его надежности и стабильности».

Премия «Банк года» проводится в Беларуси ежегодно. В этот раз членами жюри выступили представители Европейского банка реконструкции и развития, Белорусской научно-промышленной ассоциации, Клуба финансовых директоров, инвестиционных и консалтинговых компаний и др. Мнения экспертов имели решающее значение в некоторых номинациях.