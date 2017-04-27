Бобруйский предприниматель попался на неуплате налогов в особо крупном размере. Ипэшник импортировал лакокрасочную продукцию и продавал ее оптом на столичных авторынках.



Фото с сайта merkuriy78.ru

Лакокрасочную продукцию бобруйчанин покупал на заводе-производителе в дальнем зарубежье, рассказал замначальника областного УДФР КГК Александр Шаройкин. В течение 2012−2014 годов он импортировал товар в Беларусь, продавал оптом за наличный расчет предпринимателям, которые торговали им на автомобильных рынках «Ждановичи», «Малиновка», ТЦ «Экспобел».

Для легализации торговли лакокрасочной продукцией ипэшник составлял подложные сопроводительные документы на их продажу лжепредпринимательским структурам Минска по заниженным ценам.

Проверка признала первичные бухгалтерские документы недействительными. Сумма доначисленных налогов составила 58,4 тыс. рублей. В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов

В счет погашения причиненного ущерба наложен арест на лакокрасочную продукцию и имущество предпринимателя в сумме 7 тыс. рублей.

В ходе предварительного расследования подозреваемый свою вину полностью признал, выразил готовность оказывать содействие следствию и добровольно возместил в бюджет всю сумму неуплаченных налогов.