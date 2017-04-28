Что нужна знать о торговле

Для того, чтобы успешно торговать на рынке Форекс, мало запастись стартовым капиталом и открыть счет.

Если верить статистике, то больше половины начинающих трейдеров теряют все свои сбережения на неудачных сделках. Оптимистично? Едва ли. Однако если напомнить всем новичкам о том, что помимо счета и капитала необходима еще и дисциплина, и правильный подход, знания, то шансы стать успешными среди них гораздо повысятся.

Почему так важно иметь план торговли?

Итак, дисциплина — самое необходимое из всего, что нужно трейдеру. Причем не только новичку, но и опытному игроку. Именно умение следовать расписанию, плану, и держать себя в руках приводят трейдеров к успеху, а не невероятные способности по анализу и интерпретации огромного количества данных и сигналов.

Среди эффективных способов, который помогает стать дисциплинированнее — разработка плана торговли. С чего же начать?

План торговли на рынке forex ozzie представляет собой документ, который содержит правила, установленные трейдером для себя самостоятельно. Здесь он должен установить риски, на которые он готов пойти, и то, как он будет управлять своим капиталом. План должен диктовать подсказывать трейдеру, как действовать во время открытия сделки: когда снимать прибыль и каким образом управлять несколькими позициями.

Главное в составлении плана — это то, что он должен быть написан заранее, то есть перед началом непосредственно торговли. Это правило не стоит упускать из внимания и пренебрегать им, так как решения, принимаемые в момент нахождения на рынке, не бывают взвешенными и обдуманными.

Репетиция сделок про себя

Для того, чтобы торговый план действительно был полезен трейдеру на рынке, ему необходимо представить все возможные варианты развития событий и свои дальнейшие действия. Пункты, которые нужно учесть первостепенно — это фиксация прибыли и ограничение убытков.

Как будет действовать трейдер, когда валюта начнет массово продаваться? Или что предпринять к длинным позициям при затяжном рынке? Что делать с прибылью при изменении условий рынка?

Нет правильных ответов на эти вопросы и каждый игрок на рынке ответит на них по-своему. На этапе составления плана важно определить, какой подход к работе на рынке является для трейдера наиболее предпочтительным, а какие решения совершенно ему не подходят. А дальше — следовать своим де предписаниям.

Понимание всех аспектов выбранной торговой системы

Очень часто встречаются случаи, когда трейдеры не понимают, как работаем их торговая система. А это является одной из главных причин проведения убыточных сделок.

Многие, если их спросить о проценте прибыльных сделок, который обещает система, не ответят на этот вопрос. Многие даже не знают, как им действовать в той или иной ситуации — наверное думают, что решение найдется само собой “в процессе”. К сожалению, едва ли оно будет правильным.

Перед тем, как начать торговать, досконально изучите свою систему и ее подводные камни на демонстрационном счете forex practice. Трейдер должен четко понимать, что его ждет и какие действия ему нужно будет предпринять.

Управление капиталом

Одним из важнейших аспектов успешной торговли акциями является умение управление капиталом. Однако несмотря на это, его часто игнорируют трейдеры.

Перед началом игры трейдер должен определить, каким образом он намерен сохранить свой капитал. Ни одна сделка не должна оставлять игрока ни с чем. Защита капитала должна быть важнее для трейдера, чем получение прибыли.

Во время составления плана трейдеру нужно учесть суммарную величину риска, максимальное количество позиций, которые он сможет контролировать, и стоп-лоссы, которые всегда должны устанавливаться при покупке акций онлайн. Это поможет умножить свой капитал.