Компания «Энерго Ойл» получила разрешение на строительство комплекса по организации стендовой стрельбе под Минском. Об этом TUT.BY рассказали информированные собеседники.



База отдыха «Сябры»

Комплекс будет располагаться на земельном участке площадью около 7 га южнее агрогородка «Семково» на территории лесопарковой зоны и будет предназначен для спортивно-развлекательных целей, пишут разработчики проекта. «Сейчас это кустарная и заболоченная местность», — уточнили в компания «Эково», которая проектировала объект.

Спорткомплекс вместит тир с движущей мишенью на 50 метров, тир на 300 метров для стрельбы из нарезного оружия, а также две площадки для стендовой стрельбы. Помимо этого там разместят кафе, магазин охотничьих принадлежностей, административное здание.

«Объект планируется сдать в первом квартале 2018 года. Плюс некоторое время займет благоустройство территории», — сказали в компания «Эково».

Спорткомплекс расположится рядом с другим объектом «Энерго Ойла» — базой отдыха «Сябры». Гостинично-ресторанный комплекс, который располагается в 9 км от МКАД по дороге Заславль-Колодищи, семья Алексея Олексина создала около 10 лет назад. Постепенно объект разросся до полноценного комплекса для загородного отдыха. «Планируется, что еду будут готовить там и доставлять в спорткомплекс [по стендовой стрельбе]», — сказал собеседник.

Бывший главный специалист департамента энергоресурсов и нефтепродуктов компании «Белвнешторгинвест», входившей в состав Управления делами президента Беларуси, Алексей Олексин раньше был партнером Юрия Чижа. Однако в 2012 году их пути разошлись. Сейчас интересы бизнесмена сосредоточены в торговле нефтепродуктами, банковской сфере (МТБанк), производстве мясных изделий («Велес-Мит»), девелопменте и ресторанном бизнесе.