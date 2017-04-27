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"Сябры" Олексина прирастут комплексом по стендовой стрельбе
28.04.2017 14:38 — Новости Экономики | Tut.by
Компания «Энерго Ойл» получила разрешение на строительство комплекса по организации стендовой стрельбе под Минском. Об этом TUT.BY рассказали информированные собеседники.
Комплекс будет располагаться на земельном участке площадью около 7 га южнее агрогородка «Семково» на территории лесопарковой зоны и будет предназначен для спортивно-развлекательных целей, пишут разработчики проекта. «Сейчас это кустарная и заболоченная местность», — уточнили в компания «Эково», которая проектировала объект.
Спорткомплекс вместит тир с движущей мишенью на 50 метров, тир на 300 метров для стрельбы из нарезного оружия, а также две площадки для стендовой стрельбы. Помимо этого там разместят кафе, магазин охотничьих принадлежностей, административное здание.
«Объект планируется сдать в первом квартале 2018 года. Плюс некоторое время займет благоустройство территории», — сказали в компания «Эково».
Спорткомплекс расположится рядом с другим объектом «Энерго Ойла» — базой отдыха «Сябры». Гостинично-ресторанный комплекс, который располагается в 9 км от МКАД по дороге Заславль-Колодищи, семья Алексея Олексина создала около 10 лет назад. Постепенно объект разросся до полноценного комплекса для загородного отдыха. «Планируется, что еду будут готовить там и доставлять в спорткомплекс [по стендовой стрельбе]», — сказал собеседник.
Бывший главный специалист департамента энергоресурсов и нефтепродуктов компании «Белвнешторгинвест», входившей в состав Управления делами президента Беларуси, Алексей Олексин раньше был партнером Юрия Чижа. Однако в 2012 году их пути разошлись. Сейчас интересы бизнесмена сосредоточены в торговле нефтепродуктами, банковской сфере (МТБанк), производстве мясных изделий («Велес-Мит»), девелопменте и ресторанном бизнесе.
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Компания "Энерго Ойл" получила разрешение на строительство комплекса по организации стендовой стрельбе под Минском.
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