Компания «Евроторг», которая управляет сетью магазинов «Евроопт», договорилась с крупнейшими кредиторами о рефинансировании своих обязательств. Об этом сообщил TUT.BY председатель совета директоров «Евроторга» Андрей Зубков.





В начале года банки, поставщики и власти высказывали обеспокоенност ь высокой долговой нагрузкой «Евроопта».

«Рефинансирование кредитов и перед Сбербанком России, и перед российским Альфа-Банком успешно завершено, — сказал сегодня Андрей Зубков. — Банки предоставили нашей компании комфортные графики погашения кредитов до 2022−23 годов. Была проведена серьезная работа с нашими банками-партнерами, в результате которой мы смогли существенным образом снизить финансовые риски и добиться качественно иной устойчивости и стабильности нашего бизнеса. Новые графики позволят нам значительно ускорить расчеты с поставщиками и более активно развивать бизнес в интересах наших покупателей».

Общая сумма кредиторской задолженности в настоящее время составляет 624 млн долларов и постепенно снижается. «В соответствии с нашими планами на 1 января 2018 года долг перед банками составит около 580 млн долларов», — сказал Зубков. «С учетом масштабов нашего бизнеса: в компании работает около 36 тысяч человек и ежегодная выручка на протяжении последних 3 лет составляет более 2 млрд долларов, — мы считаем данную долговую нагрузку абсолютно «рабочей», — добавил он.

Согласно данным бухгалтерского баланса «Евроторга», выручка компании по итогам 2016 года составила 3,6 млрд рублей без НДС, увеличившись на 18% по сравнению с 2015 годом. Однако прибыльность самой большой розничной сети, которую контролируют Сергей Литвин и Владимир Василько, в 2016 году сократилась с 36,5 млн до 22,6 млн рублей.

На начало 2017 года количество магазинов «Евроопт» составляло 454. Сеть в 2017 году планирует гармоничное развитие. 3 апреля министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович пригрозил ритейлеру санкциями за нарушение правил конкуренции в регионах. В семи районах Беларуси ритейлер забрал под себя больше допустимых 20% рынка. «В ряде регионов мы действительно достигли максимально допустимой планки в 20%. Но дозволенный порог не переходили. Поэтому будем фокусироваться на развитии в Минске и других регионах, в которых наша доля в товарообороте не достигла разрешенных 20%, в первую очередь на условиях аренды. Кроме этого есть ряд других внутренних инициатив, реализация которых позволит нам сделать наши магазины еще более привлекательными для покупателей, а значит — наш бизнес более устойчивым и успешным», — резюмировал Андрей Зубков.