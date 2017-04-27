27 апреля в Гродно открывается ресторан быстрого питания Burger King — восьмой по счету в существующей сети и первый за пределами Минска в нашей республике.

Легендарные фирменные вопперы, традиционный картофель-фри и оригинальные луковые колечки начинают свое путешествие в регионы Беларуси.

Сеть ресторанов быстрого обслуживания «Бургер Кинг» основана в 1954 г. Она занимает второе по величине место в мире среди сетей, специализирующихся на гамбургерах. Ежедневно рестораны Burger King по всему миру посещают более 11 млн человек.

В 2015 году сеть Burger King пришла в Беларусь: 9 июля в Минске был открыт первый ресторан в рамках франшизы, владельцем которой является совместное предприятие «Бургер БК». До настоящего момента Burger King в Беларуси был представлен семью ресторанами, расположенными в различных районах Минска, а также в Национальном аэропорту «Минск». Открытие нового заведения данной сети в Гродно стало началом работы по ее развитию во всех регионах страны.

«Формат ресторанов быстрого обслуживания для Беларуси до сих пор остается весьма востребованным — тем более в регионах, где крупные мировые сети практически не представлены. Мы планируем изменить эту ситуацию в корне, и открытие Burger King в Гродно станет первым шагом в этом направлении. Активное развитие сети для нас — это, в первую очередь, желание заполнить нишу, которая до сегодняшнего момента фактически пустовала, и предоставить возможность познакомиться с продукцией Burger King жителям всех регионов страны», — отметил директор «Бургер Кинг Беларусь» (ООО «Бургер БК») Алексей Дубовиков.

Во всем мире Burger King обеспечивает рабочими местами более 100 тыс. человек. Развитие сети ресторанов быстрого обслуживания Burger King позволит не только создать около 50 новых рабочих мест для жителей Гродно, но и обеспечить дополнительные поступления в бюджет республики и области.

«Burger King стала первой из сетей ресторанов быстрого обслуживания мирового масштаба, пришедших в Гродно. Для города, который активно посещают гости и туристы не только из Беларуси, но и из-за рубежа, каждый новый объект в сфере общественного питания – событие безусловно позитивное. Что особенно важно, у жителей Гродно появится не просто еще одно место, где можно быстро и вкусно поесть и провести время с друзьями или семьей, но в первую очередь новые возможности для трудоустройства. В нашем городе много молодежи, студентов, для которых это может стать неплохим стартом карьеры. То же касается и местных производителей, которые получат возможность сотрудничать с крупной мировой сетью и новые ресурсы для развития», — отметил председатель Гродненского городского исполнительного комитета Мечислав Гой.

Ресторан Burger King в Гродно откроется по ул. Советской, 25. Площадь нового ресторана быстрого обслуживания составит около 300 кв. м. Он будет рассчитан на 45 посадочных мест. Попробовать фирменные вопперы и бургеры, приготовленные на открытом огне, жители Гродно смогут с 8:00 до 23:00 семь дней в неделю.

Ресторан Burger King в Гродно будет предоставлять своим гостям набор услуг, аналогичный другим существующим в Беларуси заведениям сети, и уровень сервиса, соответствующий ее глобальным стандартам. В первую очередь это касается соблюдения необходимых норм безопасности — в частности, пищевой. Как и на всех объектах сети, в новом ресторане внедрена система ХАССП (HACCP), которая обязывает производителей пищевых продуктов обеспечивать строжайший контроль на всех этапах производства (включая регулярные проверки качества исходного сырья), их хранения и реализации. Это позволяет Burger King гарантировать высокое качество и безопасность любых своих блюд. Кроме того, весь управляющий персонал ресторана Burger King в Гродно прошел соответствующее обучение: управляющие ресторанов — за рубежом, менеджеры и начальники смены — в Москве и Минске.

Помимо вопперов, бургеров и роллов, в меню будут представлены фирменные снеки, салаты, картофель, десерты, холодные и горячие напитки — от молочных коктейлей до капучино с вкуснейшей молочной пенкой. Прийти в заведение можно будет всей семьей: маленьким посетителям предложат специальные детские комплексы в комплекте с интересной игрушкой. Стоит отметить, что попробовать фирменные блюда Burger King жители Гродно смогут не только в ресторане, но и у себя дома: одновременно с открытием первого объекта сети в городе заработает служба доставки. Ежедневно с 11 утра до 11 вечера все желающие смогут сделать заказ на сайте http://bkdostavka.by либо по короткому номеру 7566 и получить его прямо с огня.

Компания «Бургер Кинг Беларусь» собирается продолжить активное развитие сети Burger King. В планы держателей франшизы входит не только открытие новых объектов, но и расширение меню интересными новинками (примером может служить танкобургер – особый бургер для любителей игры World of Tanks, созданный совместными усилиями компаний Burger King и Wargaming), активное внедрение специальных предложений и акций для посетителей — в частности, промокодов и скидочных купонов.

О BURGER KING® В МИРЕ

Корпорация Burger King основана в 1954 г. В настоящее время сеть объединяет 14 000 ресторанов, обслуживающих более чем 11 миллионов гостей ежедневно в 100 странах по всему миру. Рестораны BURGER KING® управляются независимыми франчайзи, многие из которых являются семейными предприятиями, работающими в течение нескольких десятилетий.

О BURGER KING® В БЕЛАРУСИ

Сеть ресторанов Burger King на территории Беларуси развивается с 2015 года. Держателем франшизы является ООО «Бургер БК». Первый ресторан был открыт 9 июля 2015 г. в Минске по адресу ул. Притыцкого, 154 (ст. м. «Каменная Горка»). К настоящему моменту сеть Burger King в Беларуси насчитывает 8 объектов и продолжает динамичное развитие как в Минске, так и в других городах.