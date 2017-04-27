В Пинске у местного активиста движения «За Свободу» Игоря Соловья сотрудники милиции изъяли оргтехнику.



«Марш нетунеядцев» в Пинске

28 апреля около 13.00 к нему домой пришли три сотрудника милиции и предъявили постановление об осмотре квартиры, санкционированном прокуратурой, сообщил БелаПАН активист.

«Искали листовки с призывом выйти 1 мая на центральную площадь в Пинске. Осмотр продолжался около часа. Никаких листовок не нашли, потому что их не было. Изъяли мой компьютер для проверки, — сказал Соловей. — Я думаю, этот осмотр обусловлен тем, что милиция считает меня организатором в нашем городе акций за отмену декрета о тунеядцах».

7 апреля суд Пинского района и Пинска приговорил Соловья к пяти суткам административного ареста за участие в акции против декрета № 3 , которая прошла в райцентре 26 марта, а также оштрафовал на 10 базовых величин (230 рублей) за неподчинение требованиям сотрудников милиции.