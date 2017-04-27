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В Пинске у активиста движения "За Свободу" Игоря Соловья сотрудники милиции изъяли оргтехнику
28.04.2017 17:37 — Новости Экономики | Tut.by
В Пинске у местного активиста движения «За Свободу» Игоря Соловья сотрудники милиции изъяли оргтехнику.
28 апреля около 13.00 к нему домой пришли три сотрудника милиции и предъявили постановление об осмотре квартиры, санкционированном прокуратурой, сообщил БелаПАН активист.
«Искали листовки с призывом выйти 1 мая на центральную площадь в Пинске. Осмотр продолжался около часа. Никаких листовок не нашли, потому что их не было. Изъяли мой компьютер для проверки, — сказал Соловей. — Я думаю, этот осмотр обусловлен тем, что милиция считает меня организатором в нашем городе акций за отмену декрета о тунеядцах».
7 апреля суд Пинского района и Пинска приговорил Соловья к пяти суткам административного ареста за участие в
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Искали листовки с призывом выйти 1 мая на центральную площадь в Пинске.
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