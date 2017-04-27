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МТС без предупреждения повысил стоимость мобильного интернета
28.04.2017 18:00 — Новости Экономики | БДГ
Мобильный оператор МТС в апреле повысил стоимость тарификации «Открытый интернет», но о повышении абоненты узнали в конце месяца.
Тариф «Открытый интернет» характеризуется тем, что абоненты должны оплачивать использованный трафик в конце месяца.
Данный тариф был установлен почти во всех тарифных планах с октября минувшего года.
Стоит отметить, что стоимость услуг оператора МТС в апреле выросла на большинство тарифов – подорожали цены на абонентскую плату, SMS, звонки, однако эта информация была опубликована на официальном ресурсе МТС. Но данные об увеличении стоимости интернет-трафика опубликованы не были.
В конце апреля оператор разослал абонентам SMS, в которых сообщил о количестве гигабайт, использованных в прошедшем месяце, и указал сумму к оплате. Заплатить за апрель придется уже по новым ценам, пишет
Оператор в апреле опубликовал цены на сайте, из которых следует, что мобильный трафик подорожал на сумму от 6,6 до 9 процентов.
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Мобильный оператор МТС в апреле повысил стоимость тарификации «Открытый интернет», но о повышении абоненты узнали в конце месяца.
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