Мобильный оператор МТС в апреле повысил стоимость тарификации «Открытый интернет», но о повышении абоненты узнали в конце месяца.

Тариф «Открытый интернет» характеризуется тем, что абоненты должны оплачивать использованный трафик в конце месяца.

Данный тариф был установлен почти во всех тарифных планах с октября минувшего года.

Стоит отметить, что стоимость услуг оператора МТС в апреле выросла на большинство тарифов – подорожали цены на абонентскую плату, SMS, звонки, однако эта информация была опубликована на официальном ресурсе МТС. Но данные об увеличении стоимости интернет-трафика опубликованы не были.

В конце апреля оператор разослал абонентам SMS, в которых сообщил о количестве гигабайт, использованных в прошедшем месяце, и указал сумму к оплате. Заплатить за апрель придется уже по новым ценам, пишет tut.by .

Оператор в апреле опубликовал цены на сайте, из которых следует, что мобильный трафик подорожал на сумму от 6,6 до 9 процентов.