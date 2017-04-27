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МТС без предупреждения повысил стоимость мобильного интернета

28.04.2017 18:00 — Новости Экономики | БДГ  
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Мобильный оператор МТС в апреле повысил стоимость тарификации «Открытый интернет», но о повышении абоненты узнали в конце месяца.

Тариф «Открытый интернет» характеризуется тем, что абоненты должны оплачивать использованный трафик в конце месяца.

Данный тариф был установлен почти во всех тарифных планах с октября минувшего года.

Стоит отметить, что стоимость услуг оператора МТС в апреле выросла на большинство тарифов – подорожали цены на абонентскую плату, SMS, звонки, однако эта информация была опубликована на официальном ресурсе МТС. Но данные об увеличении стоимости интернет-трафика опубликованы не были.

В конце апреля оператор разослал абонентам SMS, в которых сообщил о количестве гигабайт, использованных в прошедшем месяце, и указал сумму к оплате. Заплатить за апрель придется уже по новым ценам, пишет tut.by.

Оператор в апреле опубликовал цены на сайте, из которых следует, что мобильный трафик подорожал на сумму от 6,6 до 9 процентов.

Объем трафика

Было

Стало

0−100 МБ

1,5 рублей

1,6 рублей

101−500 МБ

3 рублей

3,25 рублей

501 МБ-2 ГБ

7 рублей

7,6 рублей

2 ГБ-5 ГБ

10 рублей

10,9 рублей

5 ГБ-10 ГБ

15 рублей

16,35 рублей

10 ГБ-15 ГБ

20 рублей

21,8 рублей

15 ГБ-30 ГБ

35 рублей

38,15 рублей

30 ГБ-60 ГБ

50 рублей

54,5 рублей

более 60 ГБ

100 рублей

100 рублей

 

 
 
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Мобильный оператор МТС в апреле повысил стоимость тарификации «Открытый интернет», но о повышении абоненты узнали в конце месяца.

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