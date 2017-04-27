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23 миллиона долларов на центр гимнастики, 12 - на "Камволь". Депутаты изменили бюджет Минска

28.04.2017 19:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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28 апреля депутаты Мингорсовета утвердили изменения в бюджет и инвестиционную программу столицы, пишет агентство «Минск-Новости». Мы посмотрели, сколько денег выделят на некоторые проекты.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Например, из бюджета предприятия зеленого строительства получат 1,5 миллиона рублей: 900 тысяч из них пойдет на улучшение эстетического вида города и 600 тысяч — на благоустройство мест массового отдыха. Около 5 миллионов рублей будет выделено на ремонт учреждений образований.

Кроме того, 47,3 миллиона рублей или около 23,7 млн долларов направят на строительство Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике.

Из средств инновационного фонда Мингорисполкома ОАО «Камволь» получит 27,2 миллиона рублей или 12,6 млн долларов, которые пойдут на обновление ассортимента текстильной продукции с разработкой и выпуском новых видов тканей, создание нового производства по изготовлению конкурентоспособных тканей бизнес- и экономкласса. В общем же в 2017 года расходы инновационного фонда Мингорисполкома составят 134,5 миллиона рублей или более 67 млн долларов.

Перераспределение средств произошло и в инвестпрограмме. На создание инженерной и транспортной инфраструктуры в городе выделено 6,3 миллиона рублей. Финансирование здравоохранения увеличивается на 8,1 млн рублей, образования — на 3,3 млн рублей. Кроме того, в программе появились новые объекты — памятный знак «Беларусам свету», реконструкция улицы Левкова на участке от улицы Воронянского до Сенницкой.

 
Теги: Минск
 
 
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