На совете Евразийской экономической комиссии 28 апреля обсуждался вопрос устранения барьеров и ограничений, препятствующих свободному движению товаров и услуг на внутреннем рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС), говорится в сообщении пресс-службы ЕЭК.

Напомним, 31 марта ЕЭК опубликовала так называемую «Белую книгу», доклад «Барьеры, изъятия и ограничения ЕАЭС». В ней зафиксировано 60 согласованных странами-участницами препятствий, существующих на внутреннем рынке союза. 17 из них — изъятия, 34 — ограничения, 9 — барьеры.

По результатам обсуждения на совете ЕЭК будет продолжена работа по устранению еще трех препятствий.

В частности, в Беларуси в дополнение к требованиям союзных техрегламентов была введена не предусмотренная Договором о ЕАЭС процедура санитарно-гигиенической экспертизы. Ее проведение обязательно для пищевых продуктов, товаров для детей, парфюмерно-косметических средств, средств гигиены полости рта, строительного сырья и материалов, бытовой техники, автомобильных компонентов и т.д.

Еще один барьер действует в Казахстане — несоответствие праву ЕАЭС процедуры закупки за счет бюджетных средств лекарств, вакцин и других иммунобиологических препаратов в рамках программы гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. При подобных закупках предоставляются преференциальные условия участия в конкурсных процедурах национальным поставщикам. Представители Казахстана взяли на себя обязательства по ликвидации этого барьера к 1 июля 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы ЕЭК.

Ограничением было признано отсутствие единых правил взимания обеспечительного платежа при реализации алкогольной продукции. Обеспечительный платеж применяется во 4 странах, за исключением Армении. При этом в России для иностранных поставщиков он выше, чем для отечественных, в Беларуси и Казахстане взимается только с иностранных продавцов, в Кыргызстане — только с поставщиков из стран ЕАЭС. Это создает дискриминационные условия для экспортёров.