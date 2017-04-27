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США продлили приостановку санкций против белорусских компаний

28.04.2017 20:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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США продлили приостановку санкций в отношении девяти белорусских предприятий. Решение будет действовать шесть месяцев, до 30 октября 2017 года, сообщили в Министерстве финансов США.

Минфин США продлил разрешение на совершение сделок с попавшими под санкции белорусскими предприятиями согласно указу президента США № 13405. В ведомстве отметили, что данное решение не освобождает заблокированную собственность этих предприятий.

В октябре 2015 года США частично приостановили санкции против девяти компаний из Беларуси. Это «Белнефтехим» и ее филиал в США (Belneftekhim USA), «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», ОАО «Нафтан», «Полоцк Стекловолокно». Затем это решение продлевалось на шесть месяцев в апреле и октябре 2016 года. Ранее об очередном продлении режима приостановки санкций сообщало агентство Reuters.

Приостановка санкций США стала возмодной после освобождения политзаключенных в 2015 году, спокойных выборов в октябре того же года, а также прохождения в парламент первых оппозиционных депутатов за 12 лет в 2016 году.

 
Теги: Гродно
 
 
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Решение будет действовать шесть месяцев, до 30 октября 2017 года.

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