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Беларусь избрали на пост заместителя председателя ЕЭК ООН

28.04.2017 22:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Беларусь избрали на пост заместителя председателя Европейской экономической комиссии ООН, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.


Фото: Reuters

«27 апреля в отделении ООН в Женеве завершилась 67-я сессия Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН, посвященная теме „ЕЭК ООН на 70-летнем рубеже: экономическая интеграция и сотрудничество в период до 2030 года“. В ходе заседания состоялись выборы, по итогам которых Беларусь единогласно избрана на пост заместителя председателя Комиссии и вошла в Бюро Исполнительного комитета — главного межправительственного руководящего органа ЕЭК ООН. В бюро Исполкома ЕЭК ООН также избраны Латвия (председатель) и Швейцария (заместитель председателя)», — сообщили в ведомстве.

По итогам состоявшейся в течение двух дней 67-й сессии ЕЭК ООН страны-члены приняли заявление высокого уровня, в котором, в частности, отмечается, что «ЕЭК ООН была и остается той эффективной площадкой, которая дает странам возможность собираться вместе для решения стоящих перед ними проблем на основе согласованных действий». Подчеркивается также, что «эта площадка может способствовать активизации экономической интеграции и сотрудничества в целях сохранения и укрепления экономических отношений между европейскими странами, как между собой, так и с другими странами мира, и содействовать реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года».

 
 
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В бюро Исполкома ЕЭК ООН также избраны Латвия (председатель) и Швейцария (заместитель председателя).

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