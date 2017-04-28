МИНСК, 28 апр — Sputnik. Вашингтон объявил о продлении режима приостановки санкций против ряда компаний из Беларуси, следует из сообщения министерства финансов США.

Решение, как отмечается в сообщении американского Минфина, в отношении компаний "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белнефтехим", включая ее филиал в США, "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Полоцк Стекловолокно", "Нафтан" и "Лакокраска" будет действовать до 30 октября 2017 года. В ведомстве подчеркнули, "если не будет отозвано или не будет принято другое решение".

В министерстве обратили внимание, что "все граждане США, вовлеченные в прямые или косвенные транзакции с указанными структурами на сумму свыше 50 тысяч долларов, должны уведомить об этом госдепартамент США не позднее, чем через 30 дней после осуществления сделки".

При этом подчеркивается, что все активы данных компаний, находящиеся под американской юрисдикцией, "останутся блокированными". Как указывается, они "не могут быть переданы, выплачены, изъяты или использованы каким-то другим образом".