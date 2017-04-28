﻿ Некляев оштрафован за развернутый бело-красно-белый флаг возле ЦИП. 21.by
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Некляев оштрафован за развернутый бело-красно-белый флаг возле ЦИП

29.04.2017 00:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Оппозиционный политик Владимир Некляев оштрафован судом Московского района Минска на 45 базовых величин (1 035 рублей) за развернутый группой политиков и общественных активистов 30 марта возле Центра изоляции правонарушителей на Окрестина бело-красно-белый флаг.

Как сообщил БелаПАН Некляев, решение суда было принято 21 апреля, однако о нем он узнал только сегодня, так как на суде не присутствовал. По его словам, решение о штрафе приняла судья Татьяна Пирожникова «за участие в несанкционированном массовым мероприятии, что выразилось в присутствии в составе группы граждан (из 7 человек), собравшихся в заранее определенном месте с целью коллективного обсуждения вопросов, затрагивающих их интересы».

«Заранее определенное место» — это здание ЦИП ГУВД на Окрестина, где я и еще несколько человек встречали активистов, освобожденных после ареста в День Воли. То есть по сути именно власти назначили место встречи, определили ее цель и за это оштрафовали. Ранее к таким мерам в отношении людей, встречающих освобожденных из заключения, власти не прибегали. Это еще одно нововведение в «развивающиеся взаимоотношения» граждан и государства", — прокомментировал Некляев решение суда.

Как ранее сообщал БелаПАН, также 21 апреля суд Московского района Минска оштрафовал на 50 базовых величин (1 150 рублей) сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца, заместителя председателя Минской городской организации Объединенной гражданской партии Дмитрия Ковалгина и пресс-секретаря ОГП Анну Красулину.

По словам Северинца, 30 марта он встречал у ЦИП выходящих после отбытия ареста активистов. Ковалгин освобождался после пяти суток ареста за участие в акции 25 марта в Минске. Из ЦИП он вышел с бело-красно-белым флагом, который и развернули встречавшие его активисты.

 
Теги: Минск
 
 
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Решение о штрафе принято за участие в несанкционированном массовым мероприятии.

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