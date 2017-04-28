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Николай Статкевич вновь пропал
29.04.2017 09:26 — Новости Экономики | Tut.by
Оппозиционный политик Николай Статкевич вновь пропал накануне запланированной им на 1 мая акции. Его телефон отключен с 17 часов пятницы, на связь с родными он не выходил. Об этом утром 29 апреля TUT.BY сообщила супруга оппозионера Марина Адамович.
«Я позвонила в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина, обзвонила все РУВД, обратилась в Бюро регистрации несчастных случаев. Сейчас поеду по судам, в СИЗО на Володарского и КГБ», — рассказала Марина Адамович.
Супруга оппозиционера опасается, что со Статкевичем могло случиться что-то плохое.
В то же самое время она не исключает, что исчезновение политика прошло по такому же сценарию, как и накануне Дня Воли — напомним, Николай Статкевич исчез накануне акции оппозиции 25 марта. В милиции и КГБ заявили, что им
Николай Статкевич планировал провести несанкционированную властями акцию 1 мая в центре Минска.
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Николай Статкевич планировал провести несогласованную с властями акцию 1 мая в центре Минска.
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