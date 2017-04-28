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Николай Статкевич вновь пропал

29.04.2017 09:26 — Новости Экономики | Tut.by  
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Оппозиционный политик Николай Статкевич вновь пропал накануне запланированной им на 1 мая акции. Его телефон отключен с 17 часов пятницы, на связь с родными он не выходил. Об этом утром 29 апреля TUT.BY сообщила супруга оппозионера Марина Адамович.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

«Я позвонила в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина, обзвонила все РУВД, обратилась в Бюро регистрации несчастных случаев. Сейчас поеду по судам, в СИЗО на Володарского и КГБ», — рассказала Марина Адамович.

Супруга оппозиционера опасается, что со Статкевичем могло случиться что-то плохое.

В то же самое время она не исключает, что исчезновение политика прошло по такому же сценарию, как и накануне Дня Воли — напомним, Николай Статкевич исчез накануне акции оппозиции 25 марта. В милиции и КГБ заявили, что им ничего не известно о судьбе политика. Утром 27 марта оппозионер рассказал, что его несколько дней держали в СИЗО КГБ. В Комитете государственной безопасности на это заявили, что Статкевич сотрудниками ведомства не задерживался и в СИЗО КГБ не водворялся.

Николай Статкевич планировал провести несанкционированную властями акцию 1 мая в центре Минска.

 
Теги: Минск
 
 
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Николай Статкевич планировал провести несогласованную с властями акцию 1 мая в центре Минска.

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