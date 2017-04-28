Несмотря на то, что власти обещают бизнесу разного рода уступки, число зарегистрированных в Беларуси предпринимателей продолжает снижаться.

На 1 апреля 2017 года в Беларуси действовало 143,3 тыс. юридических лиц и 246,8 тыс. индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает БелаПАН со ссылкой на Национальный статистический комитет.

Количество юрлиц по сравнению с 1 апреля 2016 года увеличилось на 2%, ИП — сократилось на 2,1%. С начала года количество юрлиц увеличилось на 0,5%, ИП — сократилось на 0,4%.

Наибольшее количество юрлиц находилось в Минске — 51 199 (за год их число увеличилось на 3,5%). В Минской области их было 26 678 (увеличение на 1,7%), в Брестской — 14 642 (на 0,4% больше), Гомельской — 13 907 (на 1,1% меньше), Витебской — 13 151 (на 2,8% меньше), Могилевской — 12 137 (на 0,7% меньше), Гродненской — 11 583 (на 1,2% меньше).

Наибольшее количество ИП также находилось в Минске — 80 048 (за год их количество выросло на 0,4%); в Минской области — 37 119 (уменьшение на 0,5%), в Брестской — 32 446 (на 3,2% меньше), Гомельской — 26 785 (на 2,4% меньше), Гродненской — 25 292 (на 6% меньше), Могилевской — 23 032 (на 2,4% меньше), Витебской — 22 033 (на 6,7% меньше).

В I квартале 2017 года зарегистрировано 2 772 юридических лица, 8.808 индивидуальных предпринимателей. Ликвидировано 1 930 юридических лиц, прекратили свою деятельность 9 083 индивидуальных предпринимателя.