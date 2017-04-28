Правлением Национального банка Беларуси принято решение о частичном восстановлении лицензионных полномочий закрытого акционерного общества «Банк торговый капитал» (ЗАО «ТК Банк») с учетом проделанной банком работы по устранению выявленных в его деятельности нарушений и недостатков. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«В соответствии с принятым решением c 29 апреля 2017 года восстановлено действие специального разрешения (лицензии) ЗАО „ТК Банк“ на осуществление банковской деятельности в части осуществления банковских операций по привлечению денежных средств физических лиц на счета; привлечению денежных средств юридических лиц во вклады (депозиты); выдаче ценных бумаг, подтверждающих привлечение денежных средств во вклады (депозиты) и размещение их на счета; выпуску в обращение (эмиссии) банковских платежных карточек», — говорится в сообщении Нацбанка.

При этом сроком на один год продлено ранее принятое решение о приостановлении действия лицензии ЗАО «ТК Банк» на осуществление банковской деятельности в части осуществления банковской операции по привлечению денежных средств физических лиц во вклады (депозиты).

По размеру активов на 1 апреля 2017 г. ЗАО «ТК Банк» занимает 14-е место в банковской системе Беларуси (доля активов банка в банковской системе составляет 0,7 процента). Нормативный капитал ЗАО «ТК Банк» на 1 апреля 2017 года составил 151,6 млн рублей.

Основным акционером ЗАО «ТК Банк» является иранский Банк Теджарат. Его доля составляет 99,89%. 0,11% акций принадлежит компании «Лада Гарант» белорусского бизнесмена Алексея Ваганова.

Банк Теджарат создан в 1979 году путем слияния одиннадцати банков и в настоящий момент является одним из наиболее востребованных финансовых посредников в регионе. Имеет 1950 филиалов на территории Ирана; 3 филиала за границей — во Франции, Таджикистане, ОАЭ; 3 дочерних банка — в Беларуси, Германии и Великобритании.

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