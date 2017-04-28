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Николаю Статкевичу дали 5 суток ареста
29.04.2017 11:23 — Новости Экономики | Tut.by
Оппозиционному политику Николаю Статкевичу дали 5 суток административного ареста. Об этом
Адамович рассказал, что Николай Статкевич находится в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина. При этом он отметил, что накануне в ЦИП отрицали, что Статкевич находится у них.
За что осудили оппозионера на 5 суток, неизвестно.
Николай Статкевич
Николай Статкевич планировал провести несанкционированную властями акцию 1 мая в центре Минска.
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Николай Статкевич находится в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина.
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