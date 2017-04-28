Оппозиционному политику Николаю Статкевичу дали 5 суток административного ареста. Об этом сообщил пасынок опоозиционера Юрась Адамович.

Адамович рассказал, что Николай Статкевич находится в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина. При этом он отметил, что накануне в ЦИП отрицали, что Статкевич находится у них.

За что осудили оппозионера на 5 суток, неизвестно.

Николай Статкевич пропал 28 апреля . Его супруга, Марина Адамович, разыскивала политика с 17 часов пятницы.

Николай Статкевич планировал провести несанкционированную властями акцию 1 мая в центре Минска.