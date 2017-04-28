﻿ Николаю Статкевичу дали 5 суток ареста. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Николаю Статкевичу дали 5 суток ареста

29.04.2017 11:23 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Оппозиционному политику Николаю Статкевичу дали 5 суток административного ареста. Об этом сообщил пасынок опоозиционера Юрась Адамович.

Адамович рассказал, что Николай Статкевич находится в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина. При этом он отметил, что накануне в ЦИП отрицали, что Статкевич находится у них.

За что осудили оппозионера на 5 суток, неизвестно.

Николай Статкевич пропал 28 апреля. Его супруга, Марина Адамович, разыскивала политика с 17 часов пятницы. 

Николай Статкевич планировал провести несанкционированную властями акцию 1 мая в центре Минска.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Николай Статкевич находится в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
"Белсолод" расширяет свое присутствие в Юго-Восточной Азии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика