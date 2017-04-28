Рынка инвестиций для ИТ-компаний в Беларуси практически нет из-за жесткого регулирования и непонимания со стороны белорусских бизнесменов. Такое мнение высказал на конференции ITSpring управляющий партер инвесткомпании «Юнитер» Роман Осипов.





«Местные инвесторы не очень хорошо понимают, что такое ИТ-индустрия. Они в основном предпочитают вкладываться в более простые проекты типа недвижимости или автомобилей», — сказал Осипов.

Но даже те источники, которым интересна сфера информационных технологий, находятся в зачаточном состоянии. К примеру, лишь порядка 30% отечественных бизнес-инкубаторов имеют цель получения прибыли, а их стандартное требование — наличие бизнес-плана. Бизнес-ангелы только начинают формироваться, в Беларуси их не более 15−20. Для сравнения, в США количество бизнес-ангелов достигает 300 тысяч, в Европе — 150 тысяч и РФ — 10−15 тысяч. Что касается банковского инвестирования, то, по словам спикера, оно отсутствует из-за жесткого регулирования банковской деятельности со стороны государства. А индивидуальные инвесторы функционируют в качестве «знакомые знакомых».

«Только два типа инвесторов способны вкладываться в белорусские проекты: стратегические и финансовые. И чаще всего они приходят из-за рубежа», — считает Осипов. В итоге основными источниками финансирования новых проектов в Беларуси являются накопления и средства, полученные от реализации других проектов.

Спикер для улучшения инвестклимата предложил создать инфраструктуру предоставления грантов, наладить практику применения банковского микрофинансирования для компаний ИТ-индустрии и организовать фонды для финансирования проектов с участием государства.

Общий объем экспорта отечественных информационных услуг за 2016 год вырос до 1,150 млрд долларов. На долю Парка высоких технологий (ПВТ) в общем объеме экспорта приходится 820,6 млн долларов при 165 резидентах и 27 432 сотрудниках в минувшем году. Всего белорусская ИТ-сфера насчитывает 4000 компаний и 90 000 айтишников.

По словам менеджера отдела консультирования Ernst&Young Кирилла Домнича, к 2025 году белорусский ИТ-сектор будет испытывать нехватку специалистов, поскольку численность выпускников вузов до 2025 года будет постепенно снижаться. Причиной дефицита кадров станут последствия «демографической ямы», приведшей к значительному падению рождаемости в Беларуси в период с 1996 по 2005 годы. В 2020-м общее количество выпускников составит 62 900, а в 2025-м их будет на 2 тысячи меньше.

«Таким образом, у нас образуется большой разрыв между потребностью в ИТ-кадрах и тем, что может предложить рынок. До 2025-го при отсутствии каких-либо изменений картина будет только ухудшаться, — рассуждает Домнич. — Однако государство может увеличить количество бюджетных мест на ИТ-специальности. У нас люди не такие богатые, чтобы позволить себе ИТ-образование. Мы беседовали с деканами различных университетов, и каких-то проблем это сделать даже в текущей обстановке нет. Но пока статус-кво сохраняется. Доля ИТ-специальностей растет, но совсем немного. А бюджетные места сокращаются».

По словам менеджера аудиторской компании, подготовки большего числа айтишников требует рост мирового рынка ИТ-услуг и продуктов, а также соответственный рост количества ИТ-компаний. «Но тут присутствует и негативный фактор — увеличение стоимости сотрудников», — замечает представитель Ernst&Young. А из-за высоких налогов для ИТ-компаний, не входящих в Парк высоких технологий, белорусские специалисты и так оказываются дороже всех по сравнению с соседними странами. Зарплата программиста, работающего в такой организации, составляет 2652 доллара, но за вычетом налогов насчитывает чуть больше 1700 «зеленых». В то же время сотрудник резидента ПВТ получает 2140 долларов, и почти все остается при нем. А из-за предстоящего дефицита специалистов этот разрыв рискует стать значительнее.

Идеальная экосистема ИТ-индустрии основывается на коммуникации между внутренним рынком, государством, бизнесом и образованием. Однако, по мнению эксперта, в Беларуси существует сильный перекос во взаимодействии почти всех четырех составляющих. Во-первых, рынок отечественных ИТ-компаний на 90% внешний, а внутренний практически не функционирует. Во-вторых, образование в Беларуси полностью государственное. Соответственно прогнозирование и управление сферой целиком в руках государства, именно оно определяет, что будет с отраслью через 5−10 лет. «Правда, есть и частные образовательные центры, во многих случаях поддерживаемые бизнесом, который впоследствии часто и предлагает место работы. Наше образование имеет вопросы к качеству, но дополняясь взаимодействием с ИТ-компаниями, компенсирует этот недочет», — объясняет Домнич.

Впрочем, спикер все же отметил сильные стороны белорусской ИТ-индустрии: налоговые льготы и достаточно низкие накладные расходы. Но в то же время слабостями отечественного ИТ, по его мнению, являются медленный переход от аутсорсинговой модели ведения бизнеса к продуктовой и наличие налоговой поддержки только в ПВТ. К тому же специалист обратил внимание на отсутствие единой организации, которая могла бы лоббировать интересы ИТ-сектора. «Бороться группой компаний и достигать каких-то результатов гораздо проще, чем по отдельности. Конечно, „тысячники“ могут и без ассоциаций на что-то повлиять, но кто будет представлять интересы более 50% других организаций?» — резюмирует Домнич.