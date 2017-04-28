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Посольство США: Приостановка санкций направлена на поддержку экономики Беларуси
29.04.2017 12:17 — Новости Экономики | Tut.by
28 апреля Министерство финансов США объявило о продлении временного приостановления действия санкций в отношении девяти белорусских предприятий. В посольстве США отметили, что приостановление действия санкций направлено в первую очередь на поддержку экономики Беларуси и усиление ее независимости. Об этом
«Мы уделяем пристальное внимание вопросам мирных собраний, свободы объединений и свободы слова. Мы продолжаем призывать власти Беларуси к осуществлению положительных шагов для улучшения ситуации в области прав человека и демократии, а также к выполнению своих обязательств уважать свободу собраний и объединений, свободу слова и печати, и другие фундаментальные свободы, в том числе права журналистов и правозащитников», — говорится в сообщении.
В заявлении также подчеркивается, что приостановление действия санкций направлено в первую очередь на поддержку экономики Беларуси и усиление ее независимости. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.
Напомним, накануне США
В первый раз санкции были частично приостановлены в октябре 2015 года США. Затем это решение
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А также на усиление независимости Беларуси.
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