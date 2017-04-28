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Минфин: внешний госдолг Беларуси уменьшился на 0,5%

29.04.2017 14:14 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 апр — Sputnik. Внешний государственный долг Беларуси уменьшился на 0,5% с начала года и по состоянию на 1 апреля составил 13,6 миллиарда долларов, сообщили Sputnik в субботу в министерстве финансов республики.

В Минфине пояснили, что за первый квартал 2017 года были привлечены внешние займы на 169 миллионов долларов, предоставленные правительством и банками России, а также банками КНР, Европейским банком реконструкции и развития и Международным банком реконструкции и развития.

Также в финансовом ведомстве отметили, что Беларусь с начала года погасила 308,5 миллиона долларов, в том числе были перечислены платежи по задолженностям перед правительством РФ, банками КНР, ЕФСР, МБРР, ЕБРР и США.

В тоже время государственный долг Беларуси уменьшился с начала года на 5,3%, внутренний сократился на 6,4%.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь с начала года погасила 308,5 миллиона долларов в рамках международных обязательств.

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