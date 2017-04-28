Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сообщила о переносе на 1 января 2018 года вступления в силу нового Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Такое решение было принято вчера на Совете ЕЭК.

Ранее предполагалось, что Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу с 1 июля 2017 года.

«Одновременно с кодексом начнут действовать первоочередные решения комиссии по 25 вопросам, отнесенным на наднациональный уровень. Они касаются регулирования деятельности уполномоченных экономических операторов, правил перемещения товаров физическими лицами», — сообщает ЕЭК.

Напомним, в конце прошлого года Александр Лукашенко отказался подписывать Таможенный кодекс ЕАЭС, и это стало одной из основных проблемных точек во взаимоотношениях с Россией.

Более того, он резко высказался про то, что «многое, что должно было быть, не работает». «Более того, я поручил отозвать основных наших специалистов из таможенных органов. Без решения проблем я даже не прикоснусь к этому кодексу и другим вопросам», — подчеркнул Лукашенко.

В апреле президент Беларуси все же подписал новый Таможенный кодекс ЕАЭС. Этому способствовало достижение договоренностей между Минском и Москвой по поставкам газа и нефти.

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза приходит на смену Таможенному кодексу Таможенного союза, принятому в 2009 году. Документ, работа над которым велась 3 года, предусматривает перенос ряда полномочий на уровень ЕЭК, а также упрощение таможенных процедур для бизнеса.