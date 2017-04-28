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"Я толстокожий, но такие вещи задевают". Мясникович прокомментировал граффити со своим изображением
29.04.2017 15:40 — Новости Экономики | Tut.by
Председатель Совета Республики, бывший премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович прокомментировал граффити с его изображением, которые появились в Минске и Мозыре. Такие вещи задевают, но это можно пережить, заявил Мясникович, который 29 апреля посетил конкурс «100 идей для Беларуси-2016» в Национальной академии наук.
«В общем-то, я уже толстокожий, но такие вещи задевают, конечно. Но ничего, и это тоже переживем», — заявил Мясникович, отвечая на вопрос
Мясникович также рассказал об отношении к соцсетям. Он не собирается заводить страничку в соцсетях, т.к. считает, что о нем достаточно много пишут на форумах.
«Вы откройте форум известного портала, там столько всего написано обо мне», — заявил он.
12 марта граффити с изображениями Щеткиной и Мясниковича и надписями «Это я автор налога на безработных», «Это я повысил коммуналку, а зарплаты нет» появились в
Героями подобных граффити становились также министр внутренних дел
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"Такие вещи задевают, но это можно пережить", - заявил Мясникович.
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