﻿ "Я толстокожий, но такие вещи задевают". Мясникович прокомментировал граффити со своим изображением. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Я толстокожий, но такие вещи задевают". Мясникович прокомментировал граффити со своим изображением

29.04.2017 15:40 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Председатель Совета Республики, бывший премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович прокомментировал граффити с его изображением, которые появились в Минске и Мозыре. Такие вещи задевают, но это можно пережить, заявил Мясникович, который 29 апреля посетил конкурс «100 идей для Беларуси-2016» в Национальной академии наук.


Фото: Вконтакте

«В общем-то, я уже толстокожий, но такие вещи задевают, конечно. Но ничего, и это тоже переживем», — заявил Мясникович, отвечая на вопрос Sputnik.

Мясникович также рассказал об отношении к соцсетям. Он не собирается заводить страничку в соцсетях, т.к. считает, что о нем достаточно много пишут на форумах.

«Вы откройте форум известного портала, там столько всего написано обо мне», — заявил он.

Наклейка с изображением Мясниковича и надписью «Это я ввел дорожный налог. А топливный акциз теперь идет куда-то в бюджет» появилась на стене здания на улице Дружной в Минске 15 марта. Первая же подобная наклейка, но с членом Совета Республики и экс-министром труда Марианной Щеткиной и надписью «Это я автор налога на безработных» была замечена на заборе в центре столицы 5 марта. Надписи быстро удаляли коммунальники. 15 марта на месте граффити со Щеткиной появились множество маленьких аппликаций с Мясниковичем.

12 марта граффити с изображениями Щеткиной и Мясниковича и надписями «Это я автор налога на безработных», «Это я повысил коммуналку, а зарплаты нет» появились в Мозыре.

Героями подобных граффити становились также министр внутренних дел Игорь Шуневич, командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба, министр информации Лилия Ананнич и глава Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Вступление в силу нового Таможенного кодекса ЕАЭС перенесли на полгода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика