Председатель Совета Республики, бывший премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович прокомментировал граффити с его изображением, которые появились в Минске и Мозыре. Такие вещи задевают, но это можно пережить, заявил Мясникович, который 29 апреля посетил конкурс «100 идей для Беларуси-2016» в Национальной академии наук.



Фото: Вконтакте

«В общем-то, я уже толстокожий, но такие вещи задевают, конечно. Но ничего, и это тоже переживем», — заявил Мясникович, отвечая на вопрос Sputnik .

Мясникович также рассказал об отношении к соцсетям. Он не собирается заводить страничку в соцсетях, т.к. считает, что о нем достаточно много пишут на форумах.

«Вы откройте форум известного портала, там столько всего написано обо мне», — заявил он.

Наклейка с изображением Мясниковича и надписью «Это я ввел дорожный налог. А топливный акциз теперь идет куда-то в бюджет» появилась на стене здания на улице Дружной в Минске 15 марта. Первая же подобная наклейка, но с членом Совета Республики и экс-министром труда Марианной Щеткиной и надписью «Это я автор налога на безработных» была замечена на заборе в центре столицы 5 марта. Надписи быстро удаляли коммунальники. 15 марта на месте граффити со Щеткиной появились множество маленьких аппликаций с Мясниковичем.

12 марта граффити с изображениями Щеткиной и Мясниковича и надписями «Это я автор налога на безработных», «Это я повысил коммуналку, а зарплаты нет» появились в Мозыре .

Героями подобных граффити становились также министр внутренних дел Игорь Шуневич , командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба, министр информации Лилия Ананнич и глава Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько.