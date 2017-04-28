Государственный долг Беларуси на 1 апреля 2017 года составил 35 млрд рублей и уменьшился по сравнению с началом года на 2 млрд рублей. Об этом сообщает Министерство финансов Беларуси.

Внешний государственный долг по состоянию на 1 апреля составил 13,6 млрд долларов, уменьшившись с начала года на 65,2 млн долларов (с учетом курсовых разниц), или на 0,5%.

В первом квартале были привлечены внешние государственные займы на сумму 169 млн долларов (111,3 млн долларов от правительства и банков России; 28,1 млн — китайских банков; 27,3 млн — МБРР; 2,3 млн — ЕБРР и СИБ).

Погашение внешнего госдолга с начала текущего года составило 308,5 млн долларов (107,1 млн долларов — правительству РФ; 98,9 млн — банкам КНР; 88,3 млн — Евразийскому фонду стабилизации и развития; 13,3 млн — Всемирному банку; 0,7 млн — США; 0,2 млн — ЕБРР и СИБ).

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 апреля составил 9,6 млрд рублей, уменьшившись с начала года на 0,7 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 6,4%.

За январь-март 2017 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 130,1 млн долларов. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 324 млн долларов и 14,1 млн рублей.

Как ранее сообщалось, расходы на обслуживание госдолга в 2017 году вырастут до 2,5 млрд рублей, в том числе обслуживание внешнего долга обойдется в 1,7 млрд рублей. В целом на погашение государственного долга в республиканском бюджете предусмотрено 5,2 млрд, в том числе внешнего госдолга — 2,3 млрд рублей, внутреннего — 2,9 млрд рублей.

Для этого планируется привлечь 1,9 млрд долларов, из них 700 млн долларов — средства кредита Евразийского фонда стабилизации и развития. Еще 360 млн долларов власти намерены получить за счет размещения валютных облигаций на внутреннем рынке и 800 млн долларов — от размещения евробондов.

Минфин обеспокоен ростом расходов по обслуживанию госдолга, доля этих платежей в объеме расходов республиканского бюджета в 2016 году составила более 10%, в то время как в 2010 году — около 2%.