Конкурсное производство в отношении открытого акционерного общества «Фирма «Вейно» открыл Экономический суд области 26 апреля. Об этом сообщается на сайте суда . Предприятие объявило о банкротстве — его долги составляют 72% активов.



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Кредиторская задолженность «Вейно» составляет более 12,8 млн рублей при общей стоимости основных средств предприятия — около 17 млн деноминированных рублей. Чистый убыток предприятия за 2015 год составил 2,5 млн рублей, за 2016-й — 1,419 млн рублей.

Временным управляющим «Вейно» назначен Дмитрий Улитников. Он проанализировал структуру бухгалтерского баланса предприятия и установил, что коэффициент текущей ликвидности и коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами предприятия оставались ниже нормы на протяжении предшествующих четырех кварталов.

На основании этого управляющий сделал вывод о неплатежеспособности общества, приобретающей устойчивый характер, и наличии оснований для открытия конкурсного производства.

В данный момент предприятие продолжает хозяйственную деятельность и готовится к производству сельскохозяйственной продукции в 2017 году. Дата следующего судебного заседания назначена на 21 августа 2017 года.

Списочная численность работников предприятия составляет 233 штатных единицы. Доля государственной собственности в уставном фонде предприятия — 99,88%.

ОАО «Фирма «Вейно» находится в агрогородке «Вейно» Могилевского района. Предприятие основано в 1922 году одним из первых и сначала было молочно-мясным. Затем тут стали выращивать овощи в открытом грунте, позже — в теплицах.

В 1994 году руководство «Вейно» вместе с «Могилевхимволокно» открыли завод «Вейнянский родник» по выпуску безалкогольных и слабоалкогольных напитков, которые поставляли на рынки Беларуси и России. Предприятие обанкротилось в 2012 году.

Сейчас «Вейно» выращивает картофель, масличные, зерновые и зернобобовые культуры, овощи, плоды и ягоды, разводит крупнорогатый скот, имеет молочное хозяйство.